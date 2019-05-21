Badem ağaçlarının meyvelerinden burs

Ankara'da Anadolu Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, 8 yıl önce atıl durumdaki arazilere dikilen badem ağaçlarının hasadından elde edilen gelir ile 3 yıldır meslek lisesi öğrencilerine burs veriyor. Burslu öğrenciler, mezun olduktan sonra sanayi bölgesinde bulunan işletmelerde istihdam ediliyor. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, şu anda 41 öğrenciye burs sağladıklarını, hedeflerinin bu sayıyı bine çıkarmak olduğunu söyledi.

Polatlı ilçesinin Malıköy havzasında yer alan Anadolu Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, bölgede yapılaşma yasağı olan yüksek gerilim hatlarının altında atıl durumdaki 65 bin metrekarelik araziye 8 yıl önce bin 764 badem fidanı dikti. Dikimden 3 yıl sonra ilk mahsül alındı. Yaklaşık 1,5 ton badem, firmalara satıldı. Anadolu OSB yönetimi, elde edilen gelir ile Polatlı Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine burs vermeye başladı. Badem mahsülünden elde elde edilen gelir ile şu anda 41 öğrenciye burs veriliyor. Burs alarak mezun öğrencilerden bazıları da OSB'de bulunan işletmelerde staja alınıp istahdam edilmeye başlandı.

'SANAYİDE TEKNİK ELEMAN AÇIĞINI KAPATMAK İSTİYORUZ'

Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, boş olan yüksek gerilim hatlarının altına diktikleri badem fidanlarıyla öğrencilere burs vererek, sanayide teknik eleman açığını kapatmak istediklerini söyledi. Tuncay, "Organize sanayi bölgesinde işletmelerin olması demek meslekte insana ihtiyaç duyulması demektir. 3 yıl önce ilk badem hasadını yaptık. Bu badem hasadıyla yakınımızdaki Polatlı ilçesindeki meslek okulundan 41 öğrenciye burs vermeye başladık. Amacımız meslek okulu öğrencilerinin okul hayatı içinde pratik yapmaları ve okulları bittiğinde ayakları yere sağlam basan, gelecek korkusu olmayan insan haline gelmesiydi" diye konuştu.

'ÖNCE STAJ, SONRA İŞ'

Burs verdikleri öğrencilere daha sonra staj imkânı da verdiklerini dile getiren Tuncay, "Polatlı meslek okulundan gelen son sınıf öğrencilere önce staj yaptırdık. Staj yaptırdığımız öğrencileri yaz çalışmasına soktuk. Benim firmamda 4 öğrencinin 3’ü bursluydu. Birine de biz işletmeden burs verdik. O çocukları yaz çalışmasına soktuk. Şu an bir tanesi CNC işleme merkezi operatörü olarak çalışıyor. Biri de hemen hemen ona yakın. Zaten meslek okullarındaki öğrencilerin büyük çoğunluğu orta gelir altı aile çocukları ve aileler de bu çocukları okutmakta zorlanıyorlar. İnsanların iş bulabilmeleri için kollarında bilezik olması lazım, yani meslek olması lazım. Bizler de bunları sağlamak için bu desteği veriyoruz" diye konuştu.

Tuncay, 8 yıl içinde badem ağacı sayısını 2 bin 500'e çıkardıklarını, şimdi hedeflerini yükselterek bin öğrenciye burs sağlamak istediklerini söyledi.

Liseyi aldığı burs ile tamamlayıp bölgede bulunan bir firmada staj yapan Rafet Cankoç (20), mezun olduktan sonra aynı firmada işe başladı. Cankoç, "Polatlı Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojileri CNC Bölümü mezunuyum. Lise son sınıfta buradan burs almaya başladım ve yaz stajı mı bu firmada yaptım. Stajım bittikten sonra firmaya başvurdum ve çalışmaya başladım" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Bademlikten görüntü

-Badem ağaçlarından detay

-Tuncay ile röp.

-OSB'den görüntü

-Burs alıp işletmede çalışan Rafet Cankoç ile röp.

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)

