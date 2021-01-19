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Bademcik iltihabı neden olur? Bademcik tedavisinde ameliyat hangi durumlarda gerekir?

19.01.2021 13:51 | Son Güncelleme:
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Bademcik iltihapları genellikle mikroplarla olmaktadır. Virüsler ve bakteriler boğaz enfeksiyonunu yaratırlar. Halk arasında beta mikrobu diye bilinen mikrop vücutta ciddi problemler yaratmaktadır. Bu mikrop türünün kandaki toksinleri, böbreklerde, kalpte ve eklemlerde problem oluştururlar. Böbreklerde böbrek yetmezliğine, kalpte kalp romatizmasına, eklemlerde eklem romatizmasına neden olurlar.

Doğuştan itibaren geçirilen enfeksiyonlar nedeniyle bademciklerin büyüklükleri artar. Büyüklükleri arttığı zaman boğaz yolunu kapatırlar, havanın geçişine ve solunumun oluşturulmasına engel olurlar. Erişkinlerde de bu durum yaşanabilir. Erişkinlerde özellikle uyku apne hastalığı denilen solunum durmalarına neden olabilirler.

Sık geçirilen enfeksiyonlarla vücutta olumsuz etkileri görülür. Civar dokulara yayılmak suretiyle, civar dokularda apseleşmelere, menenjitlere, akciğerlerde solunum hastalıklarına sıklıkla sorun olurlar.

BADEMCİĞİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Bademcik, vücudumuzun bağışıklık sisteminde rol alır. 2-3 yaşına kadar vücudun koruma görevini üstlenir. 2-3 yaşından sonra koruma görevi, kandaki lenfosit adı verilen hücrelere devrolunur. Bundan sonra boğazda atıl bir doku olarak kalır.

BADEMCİK TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Bademcik tedavisi, genellikle ilaç ve cerrahi tedavilerle şekillenebilir. Özellikle bademcik iltihaplarında ilaç tedavileriyle devam edilir. İlaç tedavilerinde antibiyotikler tercih edilmektedir. Kişinin enfeksiyon geçirdiği durumda; yatak istirahatinde olması, bol sıvı alması, gerekli destek tedavileri alması önerilir.

Cerrahi tedavilerinde ise bazı kriterlere bağlı olarak karar verilir. Bu kriterler için de enfeksiyonun sıklığı önemlidir. Özellikle çocuklarda, bir yıl içerisinde 7 adet bademcik iltihabı geçiriliyorsa ve bu bir doktor tarafından teyit edilmişse ameliyat için kriterdir. Enfeksiyonlar ikinci yıl içerisinde 5 olmalıdır.

Bunun haricinde enfeksiyon olmasa bile, bademciklerin boğazı kapatacak derecede büyük olmaları, alınmaları için bir sebeptir. Büyüklük çocuklarda solunum durmalarına ve erişkinlerde uyku apne hastalığına neden oluyorsa, alınmak için bir kriterdir.

Beta mikrobu, kandaki toksinlerin yüksek olması da alınma için bir kriter olabilmektedir. Bademciklerin solunum yollarını tıkayacak kadar ileri derecede büyük olmaları, özellikle çocuklarda ağız ve çene yapısının bozulmasına neden olur. Bu tür belirtiler ortaya çıkıyor, çocuğun gelişimini etkiliyorsa bademciğin alınması gerekir."


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