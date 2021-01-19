Bademcik iltihabı neden olur? Bademcik tedavisinde ameliyat hangi durumlarda gerekir?

Bademcik, vücudumuzun bağışıklık sisteminde rol alır. 2-3 yaşına kadar vücudun koruma görevini üstlenir. 2-3 yaşından sonra koruma görevi, kandaki lenfosit adı verilen hücrelere devrolunur. Bundan sonra boğazda atıl bir doku olarak kalır.

Doğuştan itibaren geçirilen enfeksiyonlar nedeniyle bademciklerin büyüklükleri artar. Büyüklükleri arttığı zaman boğaz yolunu kapatırlar, havanın geçişine ve solunumun oluşturulmasına engel olurlar. Erişkinlerde de bu durum yaşanabilir. Erişkinlerde özellikle uyku apne hastalığı denilen solunum durmalarına neden olabilirler.

Cerrahi tedavilerinde ise bazı kriterlere bağlı olarak karar verilir. Bu kriterler için de enfeksiyonun sıklığı önemlidir. Özellikle çocuklarda, bir yıl içerisinde 7 adet bademcik iltihabı geçiriliyorsa ve bu bir doktor tarafından teyit edilmişse ameliyat için kriterdir. Enfeksiyonlar ikinci yıl içerisinde 5 olmalıdır.

Bunun haricinde enfeksiyon olmasa bile, bademciklerin boğazı kapatacak derecede büyük olmaları, alınmaları için bir sebeptir. Büyüklük çocuklarda solunum durmalarına ve erişkinlerde uyku apne hastalığına neden oluyorsa, alınmak için bir kriterdir.

Beta mikrobu, kandaki toksinlerin yüksek olması da alınma için bir kriter olabilmektedir. Bademciklerin solunum yollarını tıkayacak kadar ileri derecede büyük olmaları, özellikle çocuklarda ağız ve çene yapısının bozulmasına neden olur. Bu tür belirtiler ortaya çıkıyor, çocuğun gelişimini etkiliyorsa bademciğin alınması gerekir."