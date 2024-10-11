Bademcik şişmesine ne iyi gelir? Bademcik şişmesi en hızlı nasıl geçer? Bademcik şişmesi antibiyotiksiz geçer mi?

Bademcik şişmesi günlük yaşamı olumsuz yönde etkiler. Bu yüzden bademcik şişmesi sorunu yaşayan pek çok kişi, bu duruma neyin iyi geldiğini merak eder ve araştırır. Bademcik şişmesi için evde yapılması gereken bazı tedavi yöntemleri bulunur. Bunlardan biri bol su tüketmek ve ballı ılık bitki çayları tüketmektir. Ayrıca tuzlu su gargarası yapmak da bademcik şişmesini geçirmeye yarayan bir tedavi yöntemidir.

Bademcik şişmesi neden olur?

Bademcik, boğazın arka kısmında, her iki yanda olan oval şekilli etli organa denir. Bu organ, vücuda girmeye çalışan virüs ve bakterilere karşı savunma sağlar. Aynı zamanda bademcik bağışıklık sisteminin de önemli parçalarından biridir. Bademcik şişmesi genellikle virüsler sebebiyle olur. Virüs ve bakteri enfeksiyonları bademcik şişmesine neden olur. Bademcik şişmesinin nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Genel olarak üst solunum yolunu etkileyen adenovirüsler

Grip virüsü (influenza),

Streptokok bakterileri,

Herpes virsü grubundan olan Epstein Barr virüsü,

Parainfluenza virüsü,

Uçuk virüsü,

El, ayak ve ağız hastalıklarına sebep olan enterovirüs.

Tüm bu virüsler dışında sigara ve hava kirliliği de bademciklerin şişmesine neden olur.

Bademcik şişmesine ne iyi gelir?

Bademcik şişmesi için hekime başvurmadan önce evde yapılacak bazı uygulamalar bulunur. Bademcik şişmesine iyi gelen yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

Tuzlu su ile gargara yapmak: Ilık tuzlu su ile gargara, bademcik iltihabının sebep olduğu boğaz ağrısına iyi gelir ve acıyı hafifletir. Bunun yanı sıra iltihabı da azaltır ve enfeksiyonların tedavisinde de yardımcı olur.

Boğaz pestilleri: Eczanelerde satılan boğaz pestilleri pek çok farklı özelliğe sahiptir. Özellikle meyan içeren pastiller güçlü antienflamatuar faydalara sahip olduğundan dolayı bademcik şişmesine iyi gelir ve boğazın rahatlamasını sağlar. Ancak boğulma riski bulunduğundan dolayı küçük çocuklara verilmemesi gerekir.

Bal ile hazırlanan bitki çayları: Ilık olarak hazırlanan bitki çayları bademcik iltihabının sebep olduğu yutkunma güçlüklerin azalmasını sağlar. Bitki çaylarına eklenen bal, güçlü antibakteriyel özelliklere sahip olduğu için bademcik iltihabına neden olan enfeksiyonların tedavisinde de kullanılır.

Hava nemlendiricileri: Odanın kuru havası bademcik iltihaplarında ağız kuruluğuna neden olabilir. Bu yüzden odayı nemlendirmek boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olur.

Bademcik şişmesi belirtileri ve tedavisi

Bademcik şişmesinin en önemli belirtisi büyümüş olan bademciklerdir. Ayrıca bademcik belirtileri arasında yüksek ateş, titreme, boğaz ağrısı ve boğazda oluşan hassasiyet de bulunur. İltihap kaynaklı bademcik şişmesi belirtilerinde ise ağız kokusu, bademciklerde beyaz ya da sarı iltihap görüntüsü bulunur. Bademcik tedavisi bazı durumlarda uzman doktorların verdiği ilaç tedavileri ile olabilir.

Bademcik şişmesi meydana geldiğinde öncelikle doğru tedavi için bir doktora başvurmak gerekir. Bademcik şişmesi tedavisinde ise ilk olarak yapılması gereken bademcik şişmesine neden olan faktörü bulmaktır. Hastalığın tanısı koyulduğu zaman tedavi yöntemi daha kolay olur ve iyileşme süreci hızlanır. Eğer bademcik şişmesi bakteriyel bir sorundan kaynaklı ise doktor antibiyotik yazabilir.

Bademcik şişmesi en hızlı nasıl geçer?

Bademcik şişmesi sorunu yaşayan hemen herkes, bu rahatsızlığın hızlı bir şekilde geçmesini ister. Bademcik şişmesi hızlı bir şekilde geçsin isteniyorsa ilk olarak neden kaynaklı olduğunu bilmek gerekir. Sorunun kaynağı bilindiği zaman kullanılan tedavi yöntemi işe yarar ve hızlı bir iyileşme süreci yaşanır. Bunun yanı sıra bademcik şişmesini hızlı geçiren ve evde uygulanabilecek en pratik yöntemler bol su tüketimi ve bal ilaveli ılık bitki çaylarıdır. Bitki çayları boğazın rahatlamasını sağladığı gibi bademciklerin de şişmesinde yardımcı bir takviyedir.

Bademcik şişmesi antibiyotiksiz geçer mi?

Birçok kişinin merak ettiği konu olan "bademcik şişmesi antibiyotiksiz geçer mi?" sorusu da oldukça araştırılır. Bademcik şişmesinin nedeni büyük bir iltihap kaynaklı değil ise antibiyotik kullanmadan bademcik şişme sorunu tedavi edilebilir. Ancak iltihaplı durumlarda doktorlar antibiyotik tedavisine başvurabilir.