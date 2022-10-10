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Bademcik şişmesine ne iyi gelir, evde doğal ve bitkisel yollardan nasıl geçer? Bademcik şişmesine iyi gelen şeyler nelerdir?

10.10.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genellikle enfeksiyon kaynaklı olarak ortaya çıkan bademcik şişmesi, her yaş grubunda görülebilen bir rahatsızlıktır. Virüsler veya bakterilerin neden olabildiği bademcik şişmesinin beraberinde getirdiği boğaz ağrısı ve yanma hissi, günlük hayatı olumsuz etkileyebilen bir durumdur. Bademcik şişmesine iyi gelen bazı doğal ve bitkisel yöntemler bulunur. Bademcik şişmesine ne iyi gelir, evde doğal ve bitkisel yöntemlerle nasıl geçer?

Bademcik şişmesine ne iyi gelir, evde doğal ve bitkisel yollardan nasıl geçer? Bademcik şişmesine iyi gelen şeyler nelerdir?

İçindekiler

  • Bademcik şişmesi belirtileri nelerdir?
  • Bademcik şişmesine ne iyi gelir?
  • Bademcik iltihabına iyi gelen bitkisel yöntemler nelerdir?
  • Bademcik şişmesine iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü nasıl hazırlanır?

Bademcik iltihabının sebep olduğu bir durum olan bademcik şişmesi, bademcik adı verilen dokunun kızarıp şişmesi ile kendini gösterir. Yutkunurken acı duyma, boğazın şişmesi ve ağrıması gibi semptomlar eşliğinde ortaya çıkan bademcik şişmesi; 3-4 günden iki haftaya kadar sürebilir. Bademciği şişen ve yutkunamayan kişiler için evde yapabilecek bazı doğal ve bitkisel yöntemler bulunur. Bu yöntemler bademcik şişmesini azaltarak boğazı rahatlatır.

Bademcik şişmesi belirtileri nelerdir?

Bademcik şişmesi belirtileri herkeste aynı olmayabilir. Bazı kişilerde sadece boğaz ağrısı görülürken bazı kişilerde yutkunmada zorluk, baş ağrısı hatta boyun ağrısı bile görülmektedir. Bademcik şişmesi belirtileri arasında en sık görülenler şunlardır:

  • Boğaz ağrısı
  • Kırmızı renkte görünen bademcik dokusu
  • Bademcik dokusu üzerindeki sarı veya beyaz lekeler
  • Boynun yan bölgelerinde ağrı ve hassasiyet
  • Yutkunmakta zorluk
  • Baş ağrısı
  • Ateş
  • Ağız kokusu
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Bademcik şişmesine ne iyi gelir?

Bademcik şişmesi için ne yapmalı diye düşünenlerdenseniz evde yapabileceğiniz bazı uygulamalarla bu rahatsızlığınızı iyileştirmek için önemli adımlar atabilirsiniz.

Tuzlu su ile gargara yapmak: Tuzlu su ile gargara yapmanın iltihabı azaltabileceği ve yaşadığınız boğaz ağrısını rahatlatabileceği bilinmektedir. 4 çay kaşığı ılık su ve yarım çay kaşığı su ile hazırlayacağınız tuzlu su karışımı ile gargara yaparak bademcik şişmesine iyi gelebilir.

Buzlu dondurma tüketmek: Bademcik şişmesine neden olan iltihabı azaltmak için soğuk kompres etkisi oluşturabilecek buzlu dondurmalar tüketmek faydalı olabilir.

Hava nemlendiricilerden yararlanmak: Bademcik şişmesinin neden olduğu boğaz kuruluğu ve boğaz ağrısını azaltmak için hava nemlendiricilerden yararlanabilirsiniz. Özellikle geceleri odanızı nemli tutarak iltihabın azalmasına yardımcı olabilirsiniz.

Pastil kullanmak: Boğaz ağrılarını hafifletmeye yardımcı olan pastillerin bademcik şişmesine iyi geldiği bilinir. İltihap önleyici etkilere sahip bileşenler içeren pastil çeşitlerini öğrenmek için sağlık danışmanınızdan yardım alabilirsiniz.

Bademcik iltihabına iyi gelen bitkisel yöntemler nelerdir?

Bademcik iltihabına iyi gelen bitkisel yöntemler arasında çaylar ön plana çıkar. Meyan kökü çayı başta olmak üzere papatya, ıhlamur ve okaliptüs çayları bademcik şişmesine iyi gelen bitkisel çaylar arasında yer alır. Bademcik şişmesine iyi gelen evde çözüm yöntemleri arıyorsanız bitkisel çayların tariflerine göz atabilirsiniz.

Meyan kökü çayı tarifi

1 çay kaşığı meyan kökünü bardağa ekledikten sonra üzerine 1 fincan sıcak su ilave edilir. 5 dakika kadar demlenmesini bekledikten sonra çayı süzerek tüketebilirsiniz.

Papatya çayı tarifi

2 tatlı kaşığı kurutulmuş papatya üzerine 1 bardak sıcak su ilave edilir. 5 dakika demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülür ve tüketilir.

Okaliptüs çayı tarifi

Bir tutam okaliptüs yaprağının üzerine 1 bardak sıcak su ilave edilir. 5-10 dakika boyunca demlenmeye bırakılır. Ardından süzülüp tüketilir.

Ihlamur çayı tarifi

2 tatlı kaşığı ıhlamurun üzerine 1 bardak sıcak su ilave edilir. 5-10 dakika demlendikten sonra süzülüp tüketilir.

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Bademcik şişmesine iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü nasıl hazırlanır?

Bademciğim şişti yutkunamıyorum diyenler için bademcik şişmesine iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü tarifinden yararlanılabilir. Bu kürde adaçayı ve ebegümeci bitkileri yer alır. 1 bardak kaynar su üzerine 1 poşet adaçayı ve 2 adet ebegümeci yaprağı ilave edilerek hazırlanan İbrahim Saraçoğlu kürünün 10 dakika demlenme süresi vardır. Bademcik şişmesinin yanı sıra boğaz ağrısına da iyi gelen bu kür ile şifalı bir adım atabilirsiniz.

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bademcik şişmesi
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