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Bademin faydaları arasında yorgunluğa iyi gelmesi de varmış!

01.04.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kronik yorgunluk hissi son dönemlerin kaçınılmaz rahatsızlıklarından oldu. Pek çok işten geri kalmaya neden olan ve kişide üşenme duygusunu tetikleyen yorgunluk hissinden kurtulmak mümkün. Bazı besinleri tüketerek önleyebileceğiniz kronik yorgunluk hayatınızda engel olmaktan çıkacak. Atıştırmalık rolü ile hayatımızın bir parçası olan badem, kronik yorgunluğa iyi gelen besinler arasında yer alıyor.

Bademin faydaları arasında yorgunluğa iyi gelmesi de varmış!

Kuruyemişlerin doymamış yağ açısından zengin olduklarını ve vücudumuza faydalı olduklarını biliyoruz. Peki toplumumuzda sık görülen kronik yorgunluğa iyi geldiğini ve yorgunluğun giderilmesini sağlayan besinin badem olduğunu biliyor muydunuz? Konu ile ilgili bilgi veren Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak, şunları söyledi:

Vücudun işlevi için elzem maddeler vardır. Bunlardan biri de magnezyumdur; Bademde yüksek miktarda bulunan magnezyum vücutta;

-Yorgunluğun giderilmesini sağlarken kas fonksiyonlarının düzenli çalışmasında etkilidir.

-Kalsiyum – potasyum dengesini sağlar ve işlevini arttırır.

-Elektrolit ve su dengesini sağlar.

-Stres hormonlarımızdan olan kortizol seviyesini kontrol altında tutar.

KOLESTEROL DENGELEYİCİDİR

Badem, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) olarak adlandırılan kötü kolestrolü düşürerek kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı olur bu da kardiyovasküler hastalıklara yakalanma oranımızı azaltır. Özellikle kalp damar rahatsızlığı olan kişiler günde 1 porsiyon ( 10-15 adet çiğ badem tüketmelidir.)

İÇERİK BAKIMINDAN ZENGİNDİR

Yağ ve posa içeriği yüksek olan badem kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. İştah kontrolünün sağlanmasında etkili olduğu için kilo verme sürecinde çok sık tercih edilmektedir. Magnezyum eksikliği durumunda kan basıncı yükseldiği için badem içeriğindeki magnezyumun etkisiyle kan basıncını düşürerek olası yüksek tansiyon ve kalp krizi gibi durumlara engel olur.

Yağ ve lif içeriği sayesinde ise çiğ badem kabızlık problemlerinin giderilmesinde de oldukça etkilidir. İçerdiği antioksidan ve posa sayesinde kansere karşı koruyucu besinler listesindedir.

HER DİYET TÜRÜNE UYGUN BİR BESİNDİR

Vegan yaşam tarzını benimseyen ya da süt ve yoğurt tüketmeyen bireylerin kalsiyum ve magnezyum eksikliğini gidererek kemik mineral yoğunluğunu güçlendirir. Bu yüzden vegan beslenme modelini uygulayan kişilerin günlük çiğ badem tüketimi oldukça önem taşır.

BEYİN VE KEMİK SAĞLIĞINA KATKIDA BULUNUR

Yapılan çalışmalar bademin beyin ve kemik gelişimi konusunda da önemini vurgulamaktadır.

Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıkların önlenmesine yardımcı bir besindir. İçerdiği kalsiyumdan dolayı kemik sağlığına yararlıdır. Bu sayede kadınlarda osteoporoz gibi ileri yaşlarda görülen sorunları önlerken, içerdiği fosfor ile kemik ve diş sağlığına katkıda bulunur.

KALP DOSTU YAĞLARDANDIR

Doymamış yağlar, protein ve potasyum kalp sağlığı için gerekli 3 ana maddedir. Bademin içeriğinde yer alan magnezyum kalp krizi, inme gibi çeşitli kalp rahatsızlıklarının önlenmesine yardımcı olup riskini azaltır. Kalp damar ve sağlığı için gerekli olan E vitamini ile olası risklere engel olur.


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