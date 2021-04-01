Bademin faydaları arasında yorgunluğa iyi gelmesi de varmış!

Kuruyemişlerin doymamış yağ açısından zengin olduklarını ve vücudumuza faydalı olduklarını biliyoruz. Peki toplumumuzda sık görülen kronik yorgunluğa iyi geldiğini ve yorgunluğun giderilmesini sağlayan besinin badem olduğunu biliyor muydunuz? Konu ile ilgili bilgi veren Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak, şunları söyledi:

Vücudun işlevi için elzem maddeler vardır. Bunlardan biri de magnezyumdur; Bademde yüksek miktarda bulunan magnezyum vücutta;

-Yorgunluğun giderilmesini sağlarken kas fonksiyonlarının düzenli çalışmasında etkilidir.

-Kalsiyum – potasyum dengesini sağlar ve işlevini arttırır.

-Elektrolit ve su dengesini sağlar.

-Stres hormonlarımızdan olan kortizol seviyesini kontrol altında tutar.

KOLESTEROL DENGELEYİCİDİR

Badem, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) olarak adlandırılan kötü kolestrolü düşürerek kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı olur bu da kardiyovasküler hastalıklara yakalanma oranımızı azaltır. Özellikle kalp damar rahatsızlığı olan kişiler günde 1 porsiyon ( 10-15 adet çiğ badem tüketmelidir.)

İÇERİK BAKIMINDAN ZENGİNDİR

Yağ ve posa içeriği yüksek olan badem kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. İştah kontrolünün sağlanmasında etkili olduğu için kilo verme sürecinde çok sık tercih edilmektedir. Magnezyum eksikliği durumunda kan basıncı yükseldiği için badem içeriğindeki magnezyumun etkisiyle kan basıncını düşürerek olası yüksek tansiyon ve kalp krizi gibi durumlara engel olur.