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Badminton Federasyonundan köy okullarına malzeme desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 13:50 | Son Güncelleme

Badminton Federasyonundan köy okullarına malzeme desteği

Türkiye Badminton Federasyonu yeni bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor.

Badminton Federasyonu, "Orda bir köy var uzakta o köy bizim köyümüzdür." projesi kapsamında köy okullarına malzeme yardımında bulunacak.

Proje hakkında bilgi veren Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, 81 ilden seçilecek birer köy okuluna badminton malzemesi göndereceklerini söyledi.

Özmekik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliği tarafından en çok ihtiyaç sahibi okulların belirleneceğini ifade etti.

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- TSYD Ankara Şubesi ile iş birliği

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi ile iş birliği yapacaklarına değinen Özmekik, "TSYD Ankara Şubesinin desteğiyle başkentte malzeme dağıtacağımız okul sayısını en az 10'a çıkarmayı düşünüyoruz. Ankara'daki köy okullarlarına malzemeyi bilikte dağıtmak istiyoruz." diye konuştu.

Murat Özmekik, TSYD Ankara Şubesi ile yarın Çubuk ilçesindeki Dumlupınar İlkokulu'nda malzeme dağıtımı gerçekleştireceklerini belirtti.

Projeyi daha sonra "Köyler yarışıyor" ismiyle devam ettirmeyi düşündüklerini dile getiren Özmekik, malzeme dağıttıkları köylerdeki çocukların katılımıyla turnuva düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

Türkiye Badminton Federasyonunun yanı sıra TSYD Ankara Şubesi, "Sporla iletişimdeyiz" projesi kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
badminton malzeme yardımı Murat Özmekik sosyal sorumluluk projesi

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