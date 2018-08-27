Badou Ndiaye sosyal medya hesaplarına Galatasaray'ın logosunu koydu!

Galatasaray’da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin gündeminde olan eski futbolcusu N’diaye, sosyal medya hesabında sarı-kırmızılıların logosunu kapak fotoğrafına eklerken profiline, Galatasaray ve Stoke City’nin futbolcusu notunu paylaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Senegalli futbolcuyu geçtiğimiz sezon başında Osmanlıspor’dan 7 milyon 500 bin Euro’ya kadrosuna katarken, devre arasında ise 16 milyon Euro bedelle Stoke City’e transfer etmişti.

Bu arada Ndiaye'nin bugün saat 15.45'te İstanbul'da olacağı öğrenildi.





