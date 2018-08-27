Badou Ndiaye sosyal medya hesaplarına Galatasaray'ın logosunu koydu!

Galatasaray’da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin gündeminde olan eski futbolcusu N’diaye, sosyal medya hesabında sarı-kırmızılıların logosunu kapak fotoğrafına eklerken profiline, Galatasaray ve Stoke City’nin futbolcusu notunu paylaştı.
Sarı-kırmızılı ekip, Senegalli futbolcuyu geçtiğimiz sezon başında Osmanlıspor’dan 7 milyon 500 bin Euro’ya kadrosuna katarken, devre arasında ise 16 milyon Euro bedelle Stoke City’e transfer etmişti.
Bu arada Ndiaye'nin bugün saat 15.45'te İstanbul'da olacağı öğrenildi.
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Beşiktaş bombayı patlattı!
Yıldız isim, Fenerbahçe'yi açıkladı
Ve Beşiktaş 2 yıllık imzayı resmen açıkladı!
Modeste'den G.Saray taraftarını ayağa kaldıran hareket
Chelsea'nin yıldızı Galatasaray'a geliyor!
Burak Yılmaz ortalığı karıştırdı!
Fenerbahçe istedi, 2. Lig'e gitti!
Ve Burak Yılmaz kararını açıkladı
Süper Lig'in eski yıldızından şaşırtan transfer
Okuyucu Yorumları 0 yorum