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BAE, 572 Pakistanlı mahkumu serbest bırakacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 11:14 | Son Güncelleme

BAE, 572 Pakistanlı mahkumu serbest bırakacak

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkedeki 572 Pakistanlı mahkumu serbest bırakma kararı aldığını söyledi.

Faysal, basına yaptığı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan'ın ramazan ayı nedeniyle af çıkardığını hatırlattı.

Af kararının ülkedeki 3 bin 5 mahkumu kapsadığını kaydeden Faysal, 572 Pakistanlının da af kapsamında bu ay içinde salıverileceğini belirtti.

BAE genelindeki 8 cezaevinde 2 bin 409 Pakistanlı mahkum bulunduğunu söyleyen Faysal, serbest bırakılacak 572 mahkumun 262'sinin Abu Dabi'deki, 177'sinin ise Dubai'deki cezaevlerinden salıverileceğini de sözlerine ekledi.

Geçen yıl Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin meclise sunduğu raporda yurt dışındaki cezaevlerinde bulunan Pakistanlı sayısı 11 bin 800 olarak açıklanmıştı.

Bu mahkumların 6 bin 450'sinin ise Orta Doğu ülkelerinin cezaevlerinde bulunduğu vurgulanan raporda, yaklaşık 3 bin Pakistanlının Suudi Arabistan'da, 2 bini aşkın Pakistanlının ise BAE'de cezaevinde bulunduğunu belirtilmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın şubat ayında düzenlediği Pakistan ziyaretinde de gündeme gelen konunun ardından Prens Selman ülkedeki Pakistanlı mahkumlardan 2 bin 107'sinin serbest bırakılmasını emretmiş, kalan mahkumların ise davalarının yeniden görülmesine karar verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Abu Dabi Emiri Şeyh Halife Bin Zayid El Nahyan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Pakistan

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