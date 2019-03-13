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BAE, AB vergi kara listesinde bulunmaktan rahatsız

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 14:06 | Son Güncelleme

BAE, AB'nin, vergi alanında iş birliği yapmayan 15 ülkenin arasında BAE'yi de "kara liste"ye dahil etmesinden üzüntü duyduklarını belirtti

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Avrupa Birliği'nin (AB), vergi alanında iş birliği yapmayan 15 ülke arasında BAE'yi de "kara liste"ye dahil etmesinden üzüntü duyduklarını belirtti.

AB'nin dün vergi kara listesini açıklamasının ardından BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu listede BAE'nin yer almasından üzüntü duydukları aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu adımın AB ile yapılan büyük ve sağlam işbirlikleriyle birlikte bu konuda tüm gereklilikleri yerine getirme çabalarına rağmen atıldığına dikkat çekildi.

AB üyesi ülkelerin maliye bakanları Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı için dün Brüksel'de bir araya gelmiş ve toplantı sonunda, vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkelerin sıralandığı bir "kara liste" açıklamıştı.

Amerikan Samoası, Guam, Samoa, Trinidad ve Tobago, ABD Virjin Adaları, Barbados, Birleşik Arap Emirlikleri, Marshall Adaları, Aruba, Belize, Bermuda, Fiji, Umman, Vanuatu ve Dominika vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkeler olarak listede yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Kara Liste

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