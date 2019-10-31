BAE, Aden'i Suudi Arabistan'a teslim ederek çekildi

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) askerleri, Yemen'in geçici başkenti Aden'i Suudi Arabistan ve Yemen güçlerine teslim ederek çekildi.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde, BAE Silahlı Kuvvetler Komutanlığının Aden'in teslimiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, Aden'in Suudi Arabistan ve Yemen güçlerine devredilmesinin başarıyla sonuçlandığı kaydedildi.

BAE güçlerinin, Aden'i Husilerden ve terör örgütlerinden 17 Temmuz 2015'te kurtardığı ifade edilen açıklamada, BAE ve Suudi Arabistan kuvvetlerinin Yemen güçlerini teslim aşamasında askeri görevini yerine getirebilecek düzeyde eğittiği ve silahlandırdığı vurgulandı.

BAE görev gücünün, güvenliği sağladıktan sonra Aden'i Yemen ve Suudi Arabistan güçlerine teslim ettiği belirtilen açıklamada, BAE güçlerinin, dost ve kardeş güçlerle iş birliği yaparak Yemen'in güneyindeki illerde ve diğer bölgelerde terör örgütlerine karşı savaşmaya devam edeceği aktarıldı.

Bir askeri kaynağın daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, BAE'nin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonunun Yemen'in geçici başkenti Aden'deki karargahında bulunan güçlerini geri çektiğini aktarmıştı.