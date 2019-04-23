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BAE Büyükelçisinin Fas'tan ayrıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 01:57 | Son Güncelleme

BAE'nin Rabat Büyükelçisi Ali Salim el-Ka'bi'nin, "Abu Dabi'den gelen acil talep doğrultusunda" ülkesine döndüğü ileri sürüldü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Rabat Büyükelçisi Ali Salim el-Ka'bi'nin, "Abu Dabi'den gelen acil talep doğrultusunda" Fas'tan ayrıldığı iddia edildi.

Fas'taki bazı basın kuruluşlarının haberlerinde yer verilen iddiaya göre, BAE'nin Rabat Büyükelçisi Ka'bi, geçen hafta sürpriz bir şekilde Fas'tan ayrılarak ülkesine döndü.

Ahbaru'l Yevm gazetesi de Ka'bi'nin "Abu Dabi'den gelen acil talep doğrultusunda", Fas'tan ayrıldığını yazdı.

Fas Dışişleri Bakanlığından ve BAE tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, 8 Nisan'da Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn ve Katar'ı kapsayan Körfez turuna çıkmıştı. Burita, Körfez turu kapsamında BAE'yi ziyaret etmemişti.

Nasır Burita, 29 Mart'ta yaptığı açıklamada da Körfez ülkeleriyle özellikle de Suudi Arabistan ve BAE ile koordinasyonun tek tarafın talebiyle değil iki tarafın da isteğiyle olması gerektiğini belirtmişti.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve BAE, 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler, Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı. Kuveyt de bu krizde arabuluculuk rolü üstlenmişti.

Fas ise Körfez krizinde tarafsız kalmayı tercih ederek ara buluculuk teklifi yapmış, Kral 6. Muhammed, krizin patlak vermesinden bir hafta sonra abluka altında kalan Katar'a gıda yardımı yapılması için talimat vermişti.

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