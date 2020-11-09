BAE'de alkol ve evlilik dışı birliktelik suç kapsamından çıkıyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) alkol kullanımına ve evlilik dışındaki kişilerin birlikte yaşamasına izin verileceği açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Filistinlilerin haklarını ve iradesini göz ardı ederek İsrail ile normalleşmeye adım attı. BAE, normalleşme çerçevesinde ticari, sehayat gibi alanların ardından özel hayatta ilişkin de radikal değişikliğe gidiyor. Devlet ajansı WAM, ülkede alkol kullanmanın ve evlilik dışı birlikteliğin suç kapsamından çıkacağı ifade edildi. Söz konusu değişikliklerin ülkenin ekonomik ve sosyal konumunu güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

İSRAİLLİ TURİSTLERİN SERBESTÇE HAREKET ETMESİ HEDEFLENİYOR

Karar, BAE ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirmek için yapılan ve İsrailli turist akını ve yatırım getirmesi beklenen tarihi bir anlaşmanın ardından geldi. Reform olarak nitelendirilen lkede alkol kullanmanın ve evlilik dışı birlikteliğin suç kapsamında çıkması, İsrailli turistlerin suç kapsamı dışında tutulmasının önünün açılacağı ifade edildi.Öte yandan, İsrail ile BAE arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

