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  4. BAE’de öldürülen Haham Tzvi Kogan’ın katilleri Türkiye’de yakalandı

BAE’de öldürülen Haham Tzvi Kogan’ın katilleri Türkiye’de yakalandı

26.11.2024 22:20
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İsrail’in iki gün önce Birleşik Arap Emirlikleri’nde öldürüldüğünü açıkladığı İsrail/Moldova vatandaşı haham Tzvi Kogan’ın katilleri Türkiye’de yakalandı.

BAE’de öldürülen Haham Tzvi Kogan’ın katilleri Türkiye’de yakalandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail’in iki gün önce Birleşik Arap Emirlikleri’nde öldürüldüğünü açıkladığı İsrail/Moldova vatandaşı haham Tzvi Kogan’ın katillerinin Türkiye’de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet’in düzenlediği gizli bir operasyonla yakalandı. 2020 yılından beri Dubai’de Koşer bir market işleten haham Kogan’ı öldüren üç Özbekistan vatandaşının kaçtığının tespit edilmesi ile BAE hükümeti Türkiye’den yardım istedi. Milli İstihbarat Teşkilatı, hahamı öldüren faillerin yakalanması için çalışmaları başlattı. Şahısların İstanbul’a inmesi ile devreye emniyet güçleri de girdi. Şahısların bindiği taksi, MİT ve Emniyet tarafından adım adım izlendi.

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3 KİŞİ YAKALANDI

Taksiyi trafik kontrolü için durduran polis ekipleri, yapılan kimlik kontrolü sonucu BAE tarafından arama kaydı olan 3 şahsı yakaladı. Hahamı öldüren 28 yaşındaki Alimbay Tahiroviç, 28 yaşındaki Mahmudcan Abdurrahim ve 33 yaşındaki Azizbek Kamiloviç suçu işledikleri ülke olan BAE’ye iade edildiği belirtildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Haham İsrail Türkiye bae
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