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"BAE destekli Güney Geçiş Konseyi Aden'de meşruiyete darbe yaptı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 19:26 | Son Güncelleme

Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami: - "Aden'de BEA destekli Güney Geçiş Konseyi devletin meşru kurumlarına darbe yaptı"

ADEN (AA) - Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin geçici başkent Aden'de darbe yaptığını belirtti.

Bakan el-Hadrami Twitter hesabında yaptığı kısa açıklamada, "BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (geçici başkent) Aden'de meşruiyete darbe yaptı" ifadelerine yer verdi.

Yemen yerel basınında yer alan haberlere göre, kentteki hükümet güçlerine ait askeri karargahların çoğunun BAE destekliHizam Emni birlikleri tarafından ele geçirilmiş ve Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı da kuşatılmış durumda.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında, Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Aden BAE darbe Yemen

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