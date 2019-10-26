Meyseri, Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir'e atıfla "Bir tarafı Al Cabir tarafından, diğer bir tarafı da BAE subayı tarafından yönetilen bir hükümet istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemen'in güneyindeki Şebve il merkezi Atek'te kabile şeyhleri ve bazı üst düzey şahsiyetlerle düzenlediği oturumda konuşan Meyseri, BAE'nin Yemen'deki projesinin çöktüğünü belirterek, "BAE destekli Güney Geçiş Konseyi ile anlaşma kabul edilemez." dedi.

ADEN (AA) - Yemen İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi ile anlaşma yapmanın kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Kaynaklara göre, Suudi Arabistan'ın uygulama aşamasında denetleyici olacağı anlaşma, "Suudi Arabistan'daki mevcut hükümet yetkililer ile devlet kurumlarının kısa sürede Aden'e dönmesi, Körfez İşbirliği Konseyi Girişimi, Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları ve BM Güvenlik Konseyinin 2216 sayılı kararı ile Riyad'da 2015'te düzenlenen Yemen Diyalog Konferansı kararlarına bağlı kalınması" gibi maddeleri içeriyor.

- Güneydeki olaylar

Yemen hükümeti, daha önce birçok kez, ayrılıkçı örgütle resmi görüşme yapmadığını ve taraflar arasında herhangi bir uzlaşı öncesinde Konsey'in kontrolündeki bölgelerden çıkması gerektiğini bildirmişti.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin denetimine girmişti.

BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin geçici başkent Aden'i ve çevre vilayetleri ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan konseye ve hükümete diyalog çağrıları yapmıştı.

