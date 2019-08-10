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Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.08.2019 23:20 | Son Güncelleme

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi, 4 gün süren çatışmalar sonucunda Aden'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi.

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni güçleri 4 gün süren çatışmalar sonucunda Aden kentindeki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi.

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de, meşru hükümete bağlı güçler ile BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni güçleri arasında geçtiğimiz çarşamba günü çatışmalar başlamıştı.

Çatışmalarda aralarında sivillerin de bulunduğu en az 25 kişi ölürken, onlarca kişi de yaralandı.

(İHA)

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Yemen Birleşik Arap Emirlikleri Yemen Cumhurbaşkanlığı Sarayı Güney Geçiş Konseyi

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