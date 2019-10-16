"BAE gibi Suudi Arabistan'ı da Yemen'den kovacağız"

İSTANBUL (AA) - Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'deki müdahalesini "işgal" olarak nitelendirdi.

Kerman, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "İşgalci BAE'yi neredeyse tamamen ülkeden çekilmeye zorladığımız gibi işgalci Suudi Arabistan'ı ve vesayetini de ülkeden çıkmaya zorlayacağız." ifadelerini kullandı.

Tevekkül Kerman, Yemen halkının, "Suudi Arabistan'ın zorbalık ve eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih rejimiyle yapılan yolsuzluk anlaşmaları aracılığıyla gasbettiği" tarihi haklarını da geri alacağını kaydetti.

Suudi Arabistan'da Kasım 2011'de Yemen'de yönetimin devredilmesi için Körfez Girişimi Yürütme Mekanizması Anlaşması imzalandığını hatırlatan Kerman, Riyad'ın bu anlaşmaya aykırı davranmak ve baltalamak için her şeyi yaptığını savundu.

Yemenli aktivist, paylaşımında ayrıca, "Yemen için çözüm Suudi Arabistan vesayetinden ve hegemonyasından kurtulmakla, şer odaklarını ülkeden kovmakla başlıyor." ifadelerine yer verdi.

