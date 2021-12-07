HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BAE hafta sonu tatil günlerini değiştiriyor

BAE hafta sonu tatil günlerini değiştiriyor

07.12.2021 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Ocak ayından itibaren hafta sonu tatil günleri cuma ve cumartesi yerine cumartesi ve pazar olacak.

BAE hafta sonu tatil günlerini değiştiriyor

Hafta sonu tatili cuma öğle saatlerinde başlayacak.Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) haftalık çalışma günleri dört buçuğa düşürülürken, hafta sonu günleri de değiştiriliyor. Ülkenin resmi haber ajansı WAM, hafta sonu günlerinin cuma ve cumartesiden, cumartesi ve pazara kaydırıldığını duyurdu.

Çalışma hayatı ile özel yaşam arasındaki dengenin daha iyi sağlanmasını ve ülkenin küresel piyasalarda ve ticarette ekonomik rekabet gücünü artırmayı hedefleyen yeni düzenlemenin 1 Ocak 2022'den itibaren bütün kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu olması öngörülüyor. Yeni düzenlemeye göre, Müslümanların cuma namazına gidebilmesi için hafta sonu tatili cuma öğle saatlerinde başlayacak.

WAM haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin haftalık çalışma günlerini beşin altına düşüren ilk ülke olduğuna dikkat çekti. BAE, Körfez Bölgesi'nde cumartesi ve pazarı hafta sonu sayan ilk ülke oldu. Ülkede daha önce pazar ile perşembe arası iş günleri olarak sayılıyordu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Mayıs ayında yapılan bir araştırma, haftalık çalışma saatinin 55 olmasının kalp krizi ve felç riskini artırdığını ortaya koymuştu. Araştırmada, uzun çalışma saatleri nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybedenlerin sayısının 2000 ile 2016 yılları arasında yüzde 42 arttığına dikkat çekilmişti. Dünyanın birçok ülkesinde haftalık çalışma saatleri 35 ile 40 arasında değişiyor. Ancak Güneydoğu Asya ile Batı Pasifik bölgelerinde haftalık çalışma saatleri 40'ın üzerinde bulunuyor.

AFP/JD, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelinin gördüğü anda yüzü düştü! Takı töreninde bu da olduGelinin gördüğü anda yüzü düştü! Takı töreninde bu da oldu
PARTNER Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk! Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk!
Skandal olay! Herkesin gözü önünde ilişkiye girdilerSkandal olay! Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı

Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşmalar!

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşmalar!

İki çocuk annesi kadın, bakıcıyla kayıplara karıştı

İki çocuk annesi kadın, bakıcıyla kayıplara karıştı

İğrenç olay! İki doktor, iki kadın meslektaşına tecavüz etti

İğrenç olay! İki doktor, iki kadın meslektaşına tecavüz etti

Memur zammında iki farklı senaryo!

Memur zammında iki farklı senaryo!

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.