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BAE hava yolu şirketinden Sudan'a uçuşları yeniden başlatma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 17:45 | Son Güncelleme

BAE hava yolu şirketinden Sudan'a uçuşları yeniden başlatma kararı

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava yolu şirketi Emirates, 8 Temmuz'dan itibaren yeniden Sudan'a uçak seferlerini başlatacağını açıkladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, ülkede yaşanan gerginlik nedeniyle 3 Haziran'da durdurulan Sudan uçuşlarının 8 Temmuz'da yeniden başlatılması yönünde karar alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Sudan'daki durumun yakından takip edildiği, tüm operasyonel unsurların gözden geçirildiği ve kararın buna göre alındığı aktarıldı.

Sudan’da 19 Aralık 2018’de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Sudan güvenlik güçleri, 3 Haziran Pazartesi sabahı başkent Hartum’daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan muhalif göstericileri, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı. Bunun üzerine askerlerle muhalifler arasındaki müzakereler askıya alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri Emirates Sudan

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