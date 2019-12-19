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BAE, Hollanda'nın arananlar listesinin başındaki uyuşturucu kaçakçısı Ridouan Taghi'yi iade etti

19.12.2019 14:44 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'de yakalanan Ridouan Taghi'yi Hollanda'ya iade etti. Taghi'nin avukatı Inez Weski ise müvekkilinin Dubai'den kaçırıldığını savunarak, iade işleminin yasa dışı olduğunu öne sürdü. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

BAE, Hollanda'nın arananlar listesinin başındaki uyuşturucu kaçakçısı Ridouan Taghi'yi iade etti

Hollanda'nın en çok arananlar listesinin başında yer alan Ridouan Taghi, Dubai'de yakalanmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından iade edildi. Taghi'nin avukatı Inez Weski ise müvekkilinin Dubai'den kaçırıldığını savunarak, iade işleminin yasa dışı olduğunu öne sürdü.

Hollanda polisinin takibi sonucu Pazartesi günü Dubai'de yakalanan Taghi, BAE tarafından "istenmeyen kişi" ilan edilmişti.

Taghi hakkında sınır dışı edilme kararı alınmıştı.

Hollanda Savcılığı'nın verdiği bilgiye göre Taghi, Çarşamba akşamı Hollanda polisinin eşliğinde, kendisinden başka hiçbir yolcunun bulunmadığı bir uçakla Amsterdam'a gönderildi.

Geceyarısı Hollanda'ya ulaşan Ridouan Taghi, azılı suçluların kaldığı ve ülkenin en sıkı korunan yerlerinden biri olan Vught EBI Cezaevi'ne kondu.

Taghi'nin avukatı Inez Weski, iade kararı nedeniyle şaşkın. Hollandalı avukat, müvekkilinin yasa dışı biçimde Dubai'den kaçırıldığı görüşünde.

'İstenmeyen kişi dahi olsan, yargılanma hakkına sahipsin'

Weski, Hollanda Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "İade talebi varsa, sınır dışı edilemezsin. İstenmeyen kişi dahi olsan, yargılanma hakkına sahipsin. Ama müvekkilim avukat ya da hakime gösterilmeden uçağa kondu" dedi. Avukat, Dubai polisini, "Hollanda'nın emrini yerine getirmekle"suçladı.

Başsavcı Fred Westerbeke ise, iade talebinin henüz resmî olarak yapılmadığını açıkladı. Başsavcı, Taghi'nin avukatının suçlamalarıyla ilgili olarak, "Her şeyin iyi bir şekilde açıklanabileceğini düşünüyoruz. Sürecin nasıl geliştiğini açıklamak hakime kalmış" dedi.

Pazartesi günü Taghi'nin yakalanmasından sonra, iade sürecinin çok uzamayacağını açıklayan Hollandalı Başsavcı, "Ama doğrusu bu kadar hızlı olacağını da hayal etmemiştim" diye konuştu.

Başsavcı Fred Westerbeke (solda) iade talebinin henüz resmî olarak yapılmadığını açıkladı

Ridouan Taghi, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklamanın yanı sıra, 5 ayrı cinayette infaz emri vermekle suçlanıyor.

Uzun süreden beri kaçak olan ve başına 100 bin euro ödül konan Taghi, suçlandığı bir davdaki itirafçı tanığı savunan avukat Derk Wiersum'un öldürülmesinden sorumlu tutuluyor.

Geçen Eylül ayında Amsterdam'da öldürülen 44 yaşındaki Wiersum cinayeti ile ilgili olarak, Taghi'nin kuzeni gözaltına alındı. Öldürme emrinin, Ridouan Taghi tarafından verildiği belirtiliyor.

Hollanda medyasına göre Wiersum'un öldürülmesi ve aleyhine tanıklık eden kişileri savunan diğer avukatların tehdit edilmesi, Taghi'nin yakalanma sürecini hızlandırdı.

Taghi, Perşembe günü sorgu hakiminin karşısına çıkacak. Güvenlik gerekçesiyle, zanlının getirileceği mahkeme açıklanmadı.

Taghi'nin ardından Salı günü kız kardeşi de dahil kendisine bağlı 6 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Küçük çaplı bir suçlu ordusu oluşturan Taghi ve çetesinin tehditleri medeniye çok sayıda kişinin koruma altında olduğu belirtiliyor.

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