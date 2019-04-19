BAE için çalıştığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen iki şüpheli, "askeri, siyasi ve uluslararası casusluk" suçlarından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla yakalanan ve tutuklanmaları talep edilen iki şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, iki şüphelinin "siyasi ve askeri casusluk" ile "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

