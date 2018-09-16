ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Ürdün, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) destek için uluslararası toplumu harekete geçirme çabalarını sürdürmek gerektiği konusunda anlaşmaya vardı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi başkent Abu Dabi'de bir araya geldi.

Görüşmede Ürdün ile BAE arasındaki ortak işbirliği yönleri ve güçlendirme yollarının yanı sıra Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

İkili ayrıca UNRWA'nın rolünün önemini vurgulayarak, Ajansın Filistinli mültecilere karşı görevlerini yerine getirebilmesi için uluslararası toplumun desteğini harekete geçirme yönündeki çabaları sürdürmek gerektiğini belirtti.

BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid, Ürdün'ün UNRWA'ya destek çabaları ve Ajansın görevine devam etmesini sağlama konusundaki kararlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi de BAE'nin Ürdün'de verdiği destekten övgüyle söz etti.