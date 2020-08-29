BAE İsrail'e ekonomik boykota son verdi

BAE ile İsrail vatandaşları ve firmaları arasında iş yapmak mümkün olacak.İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında diplomatik ilişkilerin başlatılması kararının ardından, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid el Nahyan, İsrail'e yönelik ekonomik boykotu iptal edecek kararnameyi imzaladı. BAE resmi haber ajansı WAM, kararname ile boykot kapsamındaki cezaların da kaldırıldığını bildirdi.

BAE'nin 1972 yılında çıkarttığı bir yasa ile, İsrail vatandaşları ve şirketleri ile her türlü iş ilişkisi ve ticaret yasaklanmıştı. Cumartesi günü imzalanan kararname ile bu yasa iptal edilmiş oldu. WAM'ın haberinde, "BAE vatandaşları ve şirketleri, İsrail'de bulunan özel ve tüzel kişilerle veya İsrail vatandaşları ile sözleşme yapabilirler" denildi. Böylelikle, iki ülkeden vatandaşlar ve firmalar arasında iş yapmanın yanı sıra, ticaret ve para transferinin yanı sıra İsrail ürünlerinin ithaline de izin verilecek.

Tel Aviv ile Abu Dabi arasındaki doğrudan uçak seferlerine de Pazartesi günü başlanacağı açıklanmıştı.