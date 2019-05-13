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BAE kara suları yakınlarında 4 gemiye sabotaj düzenlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 19:54 | Son Güncelleme

Sabotaja uğrayan gemilerin Suudi Arabistan, BAE ve Norveç bandıralı olduğu açıklandı

RİYAD (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) doğu sahilinde yer alan El-Fuceyra Limanı yakınlarında dün sabotaja uğrayan gemilerin Suudi Arabistan, BAE ve Norveç bandıralı olduğu açıklandı.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya Televizyonu'nun haberinde gemilerden ikisinin Suudi Arabistan, diğerlerinin de BAE ve Norveç'e ait olduğu kaydedildi. Gemilerden birinin sahibi olan şirketten yapılan açıklamada ise gemide bilinmeyen bir cisim nedeniyle maddi hasar oluştuğu ifade edildi.

BAE Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, farklı ülkelerden 4 sivil ticari kargo gemisinin Fuceyra Limanı yakınlarında sabotaja uğradığı duyurulmuştu.

Sabotajın can kaybına ya da gemilerden zararlı madde veya yakıt sızmasına yol açacak hasara neden olmadığı kaydedilen açıklamada, daha fazla ayrıntı paylaşılmadan konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih ise bugün BAE kara suları yakınlarında iki Suudi Arabistan petrol tankerine sabotaj düzenlendiğini duyurmuştu.

Suudi Bakan Falih, yaptığı yazılı açıklamada, iki petrol tankerinin pazar akşamı Basra Körfezi yolunda, BAE kara suları yakınlarında sabotaja uğradığını belirterek, "Pazar günkü bu saldırı, deniz yolu taşımacılığını ve tüm dünyadaki tüketicilerin petrol tedarik güvenliğini tehdit etmeyi amaçlıyor." ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BAE Suudi Arabistan

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