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BAE kara suları yakınlarında 4 ticari gemiye sabotaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 22:24 | Son Güncelleme

BAE kara suları yakınlarında 4 ticari gemiye sabotaj

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), farklı ülkelerden 4 ticari geminin, ülkenin kara suları yakınlarında sabotaja uğradığını bildirdi.

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 sivil ticari kargo gemisinin, ülkenin doğu sahilinde yer alan El-Fuceyra Limanı yakınlarında sabotaja uğradığı belirtildi.

Sabotajın can kaybına ya da gemilerden zararlı madde veya yakıt sızmasına yol açacak maddi hasara neden olmadığı kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Fuceyra Limanı'ndaki rutin işleyişte olay nedeniyle herhangi bir aksama yaşanmadığı da ifade edildi.

Fuceyra Limanı, Hürmüz Boğazı'na 70 mil uzaklıkta yer alıyor.

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BAE karasuları

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