HABER

BAE: “Mayıs ayındaki tanker saldırılarının ardında bir devlet var”

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2019 10:47 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşmiş Milletler’e sunduğu raporda Mayıs ayında ikisi Suudi bandıralı 4 tankere yönelik sabotajın ardında bir devletin olduğunu ileri sürdü.12 Mayıs’ta 2’si Suudi Arabistan, biri BAE ve biri de Norveç’e ait dört tankerde patlamalar meydana gelmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşmiş Milletler’e sunduğu raporda Mayıs ayında ikisi Suudi bandıralı 4 tankere yönelik sabotajın ardında bir devletin olduğunu ileri sürdü.
12 Mayıs’ta 2’si Suudi Arabistan, biri BAE ve biri de Norveç’e ait dört tankerde patlamalar meydana gelmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), BM Güvenlik Konseyi’ne BAE açıklarında saldırıya uğrayan tankerlere yönelik soruşturmanın raporlarını sundu. BAE, raporda saldırının ardında bir devletin olduğunu ileri sürdü. Saldırının “komplike ve koordineli bir saldırı” olduğu aktarılan raporda, saldırının kim tarafından düzenlediğine dair bilgi verilmedi. Raporda, “Saldırı, AE karasularına sızabilmeleri için gelişmiş deniz seyir bilgisi gerektiriyor” denildi.
Patlamaların ‘sabotaj saldırısı’ olduğu ifade edilmişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton, saldırının ardında İran olduğunu öne sürerken, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise, Bolton’un suçlamalarını ’saçmalık’ olarak nitelendirmişti.

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Bakan’dan CHP’li vekilin ailesine başsağlığıBakan’dan CHP’li vekilin ailesine başsağlığı
CHP Denizli Milletvekili Arslan hayatını kaybettiCHP Denizli Milletvekili Arslan hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Yer: Adana! Dehşetin izi

Yer: Adana! Dehşetin izi

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Diğer Haberler
Binali Yıldırım'dan Kazım Arslan için başsağlığı mesajı

Binali Yıldırım'dan başsağlığı mesajı

Bakan Koca’dan, CHP’li vekilin ailesine başsağlığı

Bakan’dan CHP’li vekilin ailesine başsağlığı

Son dakika! CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

Süleyman Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı ülkelerin liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı ülkelerin liderleriyle bayramlaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.