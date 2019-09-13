HABER

BAE "saha operasyonunda" 6 askerinin öldüğünü açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 18:14 | Son Güncelleme

BAE "saha operasyonunda" 6 askerinin öldüğünü açıkladı

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 6 askerinin saha operasyonu sırasında öldüğünü açıkladı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, saha operasyonu sırasında askeri araçların çarpışması sonucu BAE'nin 6 askeri öldü.

Haberde, kazanın nerede olduğu bilgisi yer almazken, yerel kaynaklar ise olayın Yemen'de gerçekleştiğini belirtiyor.

Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri elinde bulunduran İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alan ikinci büyük güç olan BAE, aynı zamanda merkezi hükümete karşı savaşan güneydeki ayrılıkçı hareketi de destekliyor.

Okul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediyeOkul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediye
Fatih'te şiddetli rüzgar; ağaç dalları araçların üzerine düştüFatih'te şiddetli rüzgar; ağaç dalları araçların üzerine düştü
Sakarya Zaferi’nin 98’inci yılı Duatepe’de coşkuyla kutlandıSakarya Zaferi’nin 98’inci yılı Duatepe’de coşkuyla kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri Yemen

En Çok Okunan Haberler

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ses gelmeyince otel görevlileri içeri girdi! Korkunç manzara

Ses gelmeyince otel görevlileri içeri girdi! Korkunç manzara

Son dakika: Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Bakan Soylu 'Diyarbakır Annelerini' ziyaret etti!

'Dün senin kızın gibi bir kızı getirdik...'

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Milli sporcu Berke Şahin işlediği cinayetten yeni görüntüler

Milli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntüler

Son dakika! TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza

İstanbul'da trafiği kilitleyen zincirleme kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.