HABER

BAE Şeyhi’nin oğlu Londra’da ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 11:42 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Şarika kentinin yöneticisi Şeyh Sultan bin Muhammed Al Kasimi’nin oğlu, İngiltere’deki evinde ölü bulundu.BAE Şeyhi Sultan bin Muhammed Al Kasimi’nin İngiltere başkenti Londra’da yaşayan oğlu Halit bin Sultan (39) evinde ölü bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Şarika kentinin yöneticisi Şeyh Sultan bin Muhammed Al Kasimi’nin oğlu, İngiltere’deki evinde ölü bulundu.
BAE Şeyhi Sultan bin Muhammed Al Kasimi’nin İngiltere başkenti Londra’da yaşayan oğlu Halit bin Sultan (39) evinde ölü bulundu. BAE’li yöneticiler olay ile ilgili açıklama yapmazken, birçok Arap ülkesinden taziye mesajı geldi. Ülkede bütün bayraklar yarıya indirilirken, üç günlük yas ilan edildi.
Yapılan incelemede, Halit bin Sultan’ın evinde uyuşturucu bulunduğu kaydedildi. Ancak İngiltere polisinden herhangi bir açıklama gelmedi.
Halit bin Sultan’ın moda sektöründe çalıştığı biliniyordu.

PARTNERYeşilçam oyuncusu ünlü şarkıcının annesi çıktı!Yeşilçam oyuncusu ünlü şarkıcının annesi çıktı!
(Özel) Bomba İmha Uzmanları kendi hayatlarını hiçe sayıp milyonların hayatını kurtarıyor(Özel) Bomba İmha Uzmanları kendi hayatlarını hiçe sayıp milyonların hayatını kurtarıyor
Minibüsle cip çarpıştı: 8 turist yaralandıMinibüsle cip çarpıştı: 8 turist yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

CHP'li siyasetçi yaşamını yitirdi

CHP'li siyasetçi yaşamını yitirdi

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

Hayrettin Döğer tutuklandı!

Hayrettin Döğer tutuklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.