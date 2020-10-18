BAE Tolerans Bakanı Nahyan, Britanyalı festival görevlisine cinsel saldırıyla suçlanıyor

Edebiyat dünyasının önemli festivallerinden Hay Festivali, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) kraliyet ailesinin önemli üyelerinden birinin, bir festival çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasının ardından, BAE ile ilişkilerini kestiğini açıkladı.

Festivalin yöneticisi Caroline Michel, suçlamanın hedefindeki Şeyh Nahyan bin Mübarek el Nahyan'ın Tolerans Bakanı olarak görevine devam ettiği müddetçe Abu Dhabi yönetimi ile ilişki kurmayacaklarını belirtti.

Festival çalışanı Caitlin McNamara, Şubat ayında Nahyan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Sunday Times gazetesine konuşan 32 yaşındaki McNamara, Nahyan'ın Abu Dhabi'deki ilk Hay Festivali'nin hazırlıklarını konuşmak için kendisini ıssız bir adadaki bir villaya davet ettiğini ve orada cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

McNamara kısa süre içinde hem işverenine hem de ülkedeki Birleşik Krallık elçiliğine konuyla ilgili bilgi verdiğini ve İngiltere'ye döndükten sonra da koronavirüs önlemlerinin hafifletilmesiyle birlikte polise giderek şikayetçi olduğunu anlattı.