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BAE, yağmur yağdırmak için drone kullanacak

19.03.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), özel olarak geliştirilen drone'ları bulutların arasına uçurarak yağmur yağmasını sağlayacak.

BAE, yağmur yağdırmak için drone kullanacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), duyurduğu yeni projeyle drone'lar yardımıyla bulutlara 'şok' uygulayarak yağışları artırmayı planladığını açıkladı.

Yağmur programının başında olan Alya al-Mazroui, projenin alçak irtifada uçan drone'lar tarafından bulutlardaki elektrik yükü dengesini değiştirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Alya al-Mazroui, araçların İngiltere’de geliştirildiğini ve Dubai’de test edildiğini söyledi.

Ülkedeki kuraklığa rağmen 'bol miktarda bulut olduğunu' söyleyen al Mazroui ayrıca, Arab News'e yaptığı açıklamada ise planı 'statik elektrikle karşılaştığında saçların tarağa yapışmasına' benzeterek, Reading Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirilen drone'ların atmosfere 'elektrik yüklü iyonlar' taşıyacağını açıkladı ve "Damlalar birleşip yeterince büyük olduğunda, yağmur gibi düşecekler" açıklamasında bulundu.

Kuraklıkla mücadele eden ülkede, BAE hükümeti 2017 yılında 9 farklı 'yağmur iyileştirme projesi' için 15 milyon dolar bütçe ayırmıştı.

Çalışmanın başarıya ulaşması halinde ise, araştırmacılar aynı işlemi büyük bir uçakla yapabilmek için gerekli fonu bulabilmeyi umduklarını açıkladı.

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yağmur

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