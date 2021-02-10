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BAE’ye ait Umut sondası Mars’ın yörüngesine yerleşti

10.02.2021 09:31 | Son Güncelleme:
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BAE’ye ait Umut sondası Mars’ın yörüngesine yerleşti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilk Mars görevi kapsamında uzaya gönderdiği Umut sondası 7 ayın ardından Mars’ın yörüngesine başarılı şekilde yerleşti.

Birçok ülkenin uzay ajansı kızıl gezegen olarak bilinen Mars’a yönelik araştırmalarına ve çalışmalarına devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilk Mars görevi kapsamında uzaya gönderdiği Umut sondası 494 milyon kilometrelik yolu 7 ayın ardından tamamlayarak, Mars’ın yörüngesine başarılı şekilde yerleşti. Umut, görev kapsamında Mars'ın atmosferi ve iklimi hakkında Dünya’ya veriler gönderecek.

2117'YE KADAR MARS'A YERLEŞİM KURMA PLANI

Umut’un başarılı şekilde Mars’a ulaşmasının ardından BAE’nin uzay ajansı kızıl gezegene ulaşan 5’inci uzay ajansı oldu. Mars programı ile BAE, bilimsel ve teknolojik yeteneklerini geliştirmeyi ve petrole olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. BAE Uzay Ajansı'nın 2117'ye kadar bir Mars’a yerleşim kurma planı da bulunuyor. BAE’nin Mars programı yaklaşık 200 milyon dolara mal oldu.

Mohammed Bin Rashid Uzay Merkezi (MBRSC) tarafından yapılan açıklamada, “Umut Sondası ile iletişim yeniden kuruldu. Mars yörüngesine yerleşme işlemi tamamlandı” denildi.

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“ARAPLARIN TARİH BOYUNCA EVRENDE ULAŞABİLECEKLERİ EN UZAK NOKTA BURASI''

Dubai hükümdarı ve BAE Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum yaptığı açıklamada, Mars'ın yörüngesine sonda yerleştirme görevinin yüzde 50 oranında başarısız olma ihtimali olduğunu belirterek, "Arapların tarih boyunca evrende ulaşabilecekleri en uzak nokta burası. Amacımız tüm Araplara dünyanın geri kalanıyla rekabet edebileceğimiz konusunda umut vermektir"

(İHA)

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