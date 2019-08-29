ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ,Yemen'in geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef almasının "silahlı grupların Uluslararası Aden Havalimanı'ndaki koalisyon güçlerine yönelik saldırısına misilleme olarak" gerçekleştirdiğini duyurdu.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "silahlı grupların Uluslararası Aden Havalimanı'ndaki koalisyon güçlerine yönelik saldırısına misilleme olarak, çarşamba ve perşembe günü terör milislerinin hava saldırısı ile hedef alındığı" belirtildi.

Açıklamada, "Operasyon, milislerin koalisyon güçlerini hedef aldıkları yönündeki sahadan gelen kesin bilgiler sonrası, koalisyon askerlerine yönelik herhangi bir askeri tehdidi önlemek için doğrudan müdahaleye gerek duyulması üzerine belirli hedeflere yönelik icra edildi." ifadesi kullanıldı.

Yemen Dışişleri Bakanlığı, ülkenin geçici başkenti Aden ve doğusundaki Ebyen vilayetinde bulunan hükümet güçlerinin, BAE'nin hava saldırılarına maruz kaldığını, olayda asker ve sivil can kayıpları olduğunu açıklamıştı.