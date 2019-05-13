BAE'deki en büyük uyuşturucu operasyonu

DUBAİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Dubai polisinin düzenlediği operasyonla, 365 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 16 şüpheli yakalandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Dubai Emniyet Müdürü Binbaşı Abdullah el-Meri, basın toplantısında yaptığı açıklamada operasyona ilişkin bilgi verdi.

Operasyonda ülke genelindeki en yüklü miktarda uyuşturucu maddeye el konulduğunu kaydeden Meri, 76,2 milyon dolar değerinde 365 kilogram eroin ve esrarın ele geçirildiğini belirtti.

Meri, operasyonda ayrıca 16 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Uyuşturucu maddelerin, otomobillerin yedek parçalarına saklandığını söyleyen Meri, şüphelilerin profesyonel olduğu ve aralarında şifreli kodlar kullandıklarını söyledi.

- Çete lideri "temizlik işçisi"

Meri, çete üyelerinin Asya'da bir ülkenin vatandaşı olduklarına işaret ederek, üyelerin temizlik işçisi, özel şirketlerde görevli ya da tamirci adı altında çalıştıklarını ifade etti.

Uyuşturucu kaçakçılığı işinde tecrübeli olduğu belirtilen çete liderinin BAE'de temizlik işçisi sıfatıyla bulunduğunu kaydeden Meri, tüm delillerin, kendi ülkesinde büyük bir uyuşturucu satıcısıyla sürekli koordinasyon içerisinde olduğunu doğruladığını aktardı.

Çökertilen çetenin ülkedeki en büyük operasyon olduğunu açıklayan Dubai Emniyeti, uluslararası uyuşturucu çetesinden bir üyenin uyuşturucu maddeleri yurt dışından gelen koordinasyon ve bilgilere göre ülke içerisine sokabildiğini kaydetti.

