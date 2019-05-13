HABER

BAE'deki en büyük uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 22:27 | Son Güncelleme

Dubai polisinin düzenlediği operasyonda 365 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

DUBAİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Dubai polisinin düzenlediği operasyonla, 365 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 16 şüpheli yakalandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Dubai Emniyet Müdürü Binbaşı Abdullah el-Meri, basın toplantısında yaptığı açıklamada operasyona ilişkin bilgi verdi.

Operasyonda ülke genelindeki en yüklü miktarda uyuşturucu maddeye el konulduğunu kaydeden Meri, 76,2 milyon dolar değerinde 365 kilogram eroin ve esrarın ele geçirildiğini belirtti.

Meri, operasyonda ayrıca 16 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Uyuşturucu maddelerin, otomobillerin yedek parçalarına saklandığını söyleyen Meri, şüphelilerin profesyonel olduğu ve aralarında şifreli kodlar kullandıklarını söyledi.

- Çete lideri "temizlik işçisi"

Meri, çete üyelerinin Asya'da bir ülkenin vatandaşı olduklarına işaret ederek, üyelerin temizlik işçisi, özel şirketlerde görevli ya da tamirci adı altında çalıştıklarını ifade etti.

Uyuşturucu kaçakçılığı işinde tecrübeli olduğu belirtilen çete liderinin BAE'de temizlik işçisi sıfatıyla bulunduğunu kaydeden Meri, tüm delillerin, kendi ülkesinde büyük bir uyuşturucu satıcısıyla sürekli koordinasyon içerisinde olduğunu doğruladığını aktardı.

Çökertilen çetenin ülkedeki en büyük operasyon olduğunu açıklayan Dubai Emniyeti, uluslararası uyuşturucu çetesinden bir üyenin uyuşturucu maddeleri yurt dışından gelen koordinasyon ve bilgilere göre ülke içerisine sokabildiğini kaydetti.

PARTNERİstanbullular buraya akın ediyor!İstanbullular buraya akın ediyor!
Aydın'da ‘İftar topu’ geleneği devam ediyorAydın'da ‘İftar topu’ geleneği devam ediyor
Vali Doğan, Türkmenlerle iftarda buluştuVali Doğan, Türkmenlerle iftarda buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BAE dubai uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

HDP'den dikkat çeken İstanbul açıklaması!

HDP'den dikkat çeken İstanbul açıklaması!

YSK'dan CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul başvurusuna ret!

YSK'dan CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul başvurusuna ret!

İtiraf etti: Dibe vurdum!..

İtiraf etti: Dibe vurdum!..

Futbol tarihine geçecek transfer bitti!

Futbol tarihine geçecek transfer bitti!

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Binali Yıldırım sosyal medyadan duyurdu! Su ve aylık akbilde indirim

Binali Yıldırım sosyal medyadan duyurdu! Su ve aylık akbilde indirim

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de hain saldırı: 1 şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 şehit

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Osmanlı Sarayı'nın sim sırması ABD yolunda

İşte ABD'lilerin yeni gözdesi! Türkiye'de yapıldı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.