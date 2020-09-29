BAE’den 2024’te Ay’a Uzay Aracı Gönderme Planı

Birleşik Arap Emirlikleri, 2024 yılında Ay’a insansız uzay aracı göndermeye hazırlanıyor. Açıklamayı Birleşik Arap Emirlikleri’nin başbakanı ve başkan yardımcısı da olan Dubai Şeyhi Muhammed Bin Raşid El Maktu yaptı. BAE’ye ait nihai rotası Mars olan bir uzay aracı da şu an uzayda seyir halinde. BAE geçen yıl ilk kez Uluslararası Uzay İstasyonu’na da astronot göndermişti.

Şeyh Muhammed Twitter’dan yaptığı açıklamada BAE yapımı bir uzay aracının 2024’te Ay’ın yüzeyine ineceğini ve Ay’ın daha önce insanlı misyonlar tarafından incelenmeyen bölgelerini inceleyeceğini bildirdi.

Şeyh, aracın uzaya nasıl gönderileceği ya da inceleme yapacağı noktalar konusundaysa açıklama yapmadı. BAE Temmuz ayında ‘‘Emel’’ isimli uzay aracını Mars’a gitmek üzere Japonya’daki Tanegashima Uzay Merkezi’nden fırlatmıştı. Aracın 2021 yılının Şubat ayında Mars’a ulaşması bekleniyor. Emel uzay aracını fırlatan Mitsubishi Ağır Sanayileri, Associated Press haber ajansına Ay misyonu konusunda açıklama yapmayı reddetti ve henüz Ay misyonuyla ilgili konularda hiçbir karara varılmadığını kaydetti.