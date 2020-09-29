BAE’den 2024’te Ay’a Uzay Aracı Gönderme Planı

Birleşik Arap Emirlikleri, 2024 yılında Ay’a insansız uzay aracı göndermeye hazırlanıyor. Açıklamayı Birleşik Arap Emirlikleri’nin başbakanı ve başkan yardımcısı da olan Dubai Şeyhi Muhammed Bin Raşid El Maktu yaptı. BAE’ye ait nihai rotası Mars olan bir uzay aracı da şu an uzayda seyir halinde. BAE geçen yıl ilk kez Uluslararası Uzay İstasyonu’na da astronot göndermişti.
Şeyh Muhammed Twitter’dan yaptığı açıklamada BAE yapımı bir uzay aracının 2024’te Ay’ın yüzeyine ineceğini ve Ay’ın daha önce insanlı misyonlar tarafından incelenmeyen bölgelerini inceleyeceğini bildirdi.
Şeyh, aracın uzaya nasıl gönderileceği ya da inceleme yapacağı noktalar konusundaysa açıklama yapmadı. BAE Temmuz ayında ‘‘Emel’’ isimli uzay aracını Mars’a gitmek üzere Japonya’daki Tanegashima Uzay Merkezi’nden fırlatmıştı. Aracın 2021 yılının Şubat ayında Mars’a ulaşması bekleniyor. Emel uzay aracını fırlatan Mitsubishi Ağır Sanayileri, Associated Press haber ajansına Ay misyonu konusunda açıklama yapmayı reddetti ve henüz Ay misyonuyla ilgili konularda hiçbir karara varılmadığını kaydetti.
İlerleyen saatlerde hükümetten yapılan açıklamada BAE’ye ait uzay aracının Ay’ın yüzeyini, Ay’ın yüzeyindeki hareketliliği ve farklı yüzeylerin Ay’daki partiküllerle etkileşimini inceleyeceğini bildirdi. Açıklamaya göre 10 kilogram ağırlığındaki araç iki yüksek çözünürlüklü, bir mikroskobik kamera bir termal görüntüleme kamerası ile başka cihazları taşıyacak taşıyacak.
Şeyh Muhammed, uzay aracına babasının adı olan ‘‘Raşid’’in verilebileceğini belirtti. Şeyh Raşid, Arap Yarımadası’ndaki yedi şeyhliğin birleşmesinden oluşan Birleşik Arap Emirlikleri’nin kurucuları arasındaydı.
2024’teki misyonun başarılı olması halinde BAE, ABD, Sovyetler Birliği ve Çin’in ardından Ay’a araç gönderen dördüncü ülke olacak. Geçen yıl benzer bir deneme yapan Hindistan başarısız olmuştu. İsrail’in geçen yıl gönderdiği uzay aracı da iniş sırasında yere çakılmıştı.
2021 yılının Eylül ayında ‘‘Emel’’ uzay aracının Mars atmosferi hakkında bilgi aktarmaya başlaması bekleniyor.