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  4. BAE'den, ABD'nin Irak'taki Haşdi Şabi üslerine düzenlediği saldırıya destek

BAE'den, ABD'nin Irak'taki Haşdi Şabi üslerine düzenlediği saldırıya destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 19:21 | Son Güncelleme

BAE'den, ABD'nin Irak'taki Haşdi Şabi üslerine düzenlediği saldırıya destek

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD'nin İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis gücü Hizbullah Tugaylarının, Irak ve Suriye'deki üslerine yönelik hava saldırılarını desteklediğini açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin "terörist" milislere ve onların provokasyonlarına karşı koymadaki stratejik ve yapıcı rolünden memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, BAE'nin, ABD'nin bölgedeki güçlerini, çıkarlarını savunmak ve korumak için gerçekleştirdiği tüm uygulamalarına destek verdiği ifade edildi.

Bahreyn de dün, ABD'nin Hizbullah Tugaylarına yönelik hava saldırılarını desteklediğini açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, 29 Aralık'ta, Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'nın Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Söz konusu saldırıyı protesto etmek için sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, önce elçilik binasının duvarını ateşe vermiş ardından içeri girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD BAE Haşdi Şabi ırak

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