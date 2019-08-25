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BAE'den Arap koalisyondaki geleceğine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 14:50 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş: - "Arap koalisyonu bünyesinde Yemen'deki istikrarın sağlanmasına destek olmadaki rolümüzün devam edip etmeyeceği kararını Suudi Arabistan verecektir"

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, Abu Dabi'nin Yemen'de faaliyet gösteren koalisyon güçlerindeki rolünün devam edip etmeyeceğine Riyad'ın karar vereceğini belirtti.

Karkaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Abu Dabi'nin Riyad ile stratejik ilişkisi göz önüne alındığında, Arap koalisyonu bünyesinde Yemen'de istikrarın sağlanmasına destek olmadaki rolümüzün devam edip etmeyeceği kararını Suudi Arabistan verecektir." ifadesini kullandı.

BAE'nin Suudi Arabistan'ın öncü ve merkezi rolüne ilişkin sarsılmaz kanaatine işaret eden Karkaş, Suudi Arabistan ile BAE arasındaki bağın, özellikle zorlu şartlar altında hayâtî ve çok kapsamlı olduğunu vurguladı.

Karkaş, Abu Dabi'nin Yemen'deki Kararlılık Fırtınası operasyonu ile Arap koalisyonuna, Riyad yönetiminin davetiyle katıldığına dikkati çekerek, kardeş Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerindeki katılımlarının devamının da bu çağrıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birliklerinin, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmesinin ardından, Abu Dabi'nin ülkedeki rolüne ilişkin çeşitli sesler yükselemeye başlamıştı.

Yemenli meclis üyeleri, çarşamba günü Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'den BAE'nin Yemen'deki savaşa katılmasından vazgeçmesini istemişti.

Yemen hükümeti ise Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin geçici başkent Aden'deki eylemleri ve sonuçlarından Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) sorumlu tutmuş, Abu Dabi'yi bu güçlere destek olmakla suçlamıştı.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

- Husilerle savaş sürerken güneyde ayrılıkçı oluşum

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

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Abu Dabi BAE Karkaş Yemen

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