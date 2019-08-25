BAE'den Arap koalisyondaki geleceğine ilişkin açıklama

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, Abu Dabi'nin Yemen'de faaliyet gösteren koalisyon güçlerindeki rolünün devam edip etmeyeceğine Riyad'ın karar vereceğini belirtti.

Karkaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Abu Dabi'nin Riyad ile stratejik ilişkisi göz önüne alındığında, Arap koalisyonu bünyesinde Yemen'de istikrarın sağlanmasına destek olmadaki rolümüzün devam edip etmeyeceği kararını Suudi Arabistan verecektir." ifadesini kullandı.

BAE'nin Suudi Arabistan'ın öncü ve merkezi rolüne ilişkin sarsılmaz kanaatine işaret eden Karkaş, Suudi Arabistan ile BAE arasındaki bağın, özellikle zorlu şartlar altında hayâtî ve çok kapsamlı olduğunu vurguladı.

Karkaş, Abu Dabi'nin Yemen'deki Kararlılık Fırtınası operasyonu ile Arap koalisyonuna, Riyad yönetiminin davetiyle katıldığına dikkati çekerek, kardeş Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerindeki katılımlarının devamının da bu çağrıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birliklerinin, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmesinin ardından, Abu Dabi'nin ülkedeki rolüne ilişkin çeşitli sesler yükselemeye başlamıştı.