ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, "casusluk" iddiasıyla tutuklanan İngiliz öğrenci Matthew Hedges hakkında hukukun gereklerini yerine getirmekte kararlı olduklarını belirtti.

Karkaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hedges'in davasıyla ilgili yaklaşık 5 aydır İngiliz yetkililerle yoğun bir şekilde görüştüklerini aktardı.

İngiliz yetkililerin konunun ortak kanallar aracılığıyla ele alınmasında ikircikli bir tutum sergilediğine işaret eden Karkaş, bu nedenle yasal sürecin izlenmesi gerektiğini ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, perşembe günü Twitter hesabından paylaştığı mesajında, BAE'de "casusluk" iddiasıyla tutuklanan İngiliz öğrenci Hedges ile ilgili son derece kaygılı olduğunu belirtmişti.

İngiltere'deki Durham Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Matthew Hedges, "Arap Baharı"nın etkilerini araştırmak için gittiği BAE'de 5 Mayıs'ta "casusluk" iddiasıyla gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. BAE mahkemesi, çarşamba günü Hedges'in duruşmasını 24 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, 31 yaşındaki Hedges'in BAE'de "tecrit" altında tutulduğu ve İngiliz yetkililerle görüşmesine sadece iki kez izin verildiği kaydediliyor.

