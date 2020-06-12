BAE'den İsrail'e ilhak uyarısı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yusuf el Otaiba İsrail'i, ilhak planlarını hayata geçirmemesi konusunda uyardı. El Otaiba, İsrail’de yayımlanan Yediot Aharonot gazetesinde çıkan yorumunda, İsrail’in planladığı ilhakın bölgede "şiddeti ateşleyeceği ve aşırılık yanlılarını harekete geçireceğini" ifade etti.

Büyükelçi el Otaiba olası bir ilhak için, "Bölgeye şok dalgaları gönderecektir, özellikle de istikrarı en başta İsrail olmak üzere, bütün bölgeye fayda sağlayan Ürdün'e" ifadelerini kullanarak, "ilhak İsrail'in Arap dünyası ve Birleşik Arap Emirlikleri ile iyileştirilmiş güvenlik, ekonomik ve kültürel bağlar kurma arzusunu kesinlikle altüst ediyor" dedi.

El Otaiba kaleme aldığı makalesi ile birlikte yayınlanan videoda, "Gördüğünüz bütün gelişmeler, İsrail'e karşı değişen tutum, insanların İsrail'i daha fazla kabul etmesi ve İsrail'e karşı daha az saldırgan olması, bunların hepsi işgal etme kararı ile baltanabilir" uyarısında bulundu.

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