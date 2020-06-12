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BAE'den İsrail'e ilhak uyarısı

12.06.2020 14:29 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Washington Büyükelçisi İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etme planlarının İsrail’in Arap dünyası ile ilişkilerini normalleştirme çabalarını altüst edeceğini söyledi.

BAE'den İsrail'e ilhak uyarısı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yusuf el Otaiba İsrail'i, ilhak planlarını hayata geçirmemesi konusunda uyardı. El Otaiba, İsrail’de yayımlanan Yediot Aharonot gazetesinde çıkan yorumunda, İsrail’in planladığı ilhakın bölgede "şiddeti ateşleyeceği ve aşırılık yanlılarını harekete geçireceğini" ifade etti.

Büyükelçi el Otaiba olası bir ilhak için, "Bölgeye şok dalgaları gönderecektir, özellikle de istikrarı en başta İsrail olmak üzere, bütün bölgeye fayda sağlayan Ürdün'e" ifadelerini kullanarak, "ilhak İsrail'in Arap dünyası ve Birleşik Arap Emirlikleri ile iyileştirilmiş güvenlik, ekonomik ve kültürel bağlar kurma arzusunu kesinlikle altüst ediyor" dedi.

El Otaiba kaleme aldığı makalesi ile birlikte yayınlanan videoda, "Gördüğünüz bütün gelişmeler, İsrail'e karşı değişen tutum, insanların İsrail'i daha fazla kabul etmesi ve İsrail'e karşı daha az saldırgan olması, bunların hepsi işgal etme kararı ile baltanabilir" uyarısında bulundu.

Trump'ın Ortadoğu Planı

İsrail'deki yeni koalisyon hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı Ortadoğu Planı doğrultusunda Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini ve Ürdün Vadisi'ni ilhak etmeyi planlıyor.

Batı Şeria topraklarının yaklaşık yüzde 30'unun İsrail'e verilmesini öngören söz konusu plan Filistin tarafından reddedilmişti. İsrail hükümeti ise 1 Temmuz itibariyle işgali görüşmeye başlayacak.

Arap ülkeleri ile ilişkiler

İsrail'in Körfez'deki Arap ülkeleri ile diplomatik ilişkisi bulunmuyor. Ancak İran ile ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle bazı ülkelerle buzlar kısmen erimişti. Mayıs ayında Abu Dhabi merkezli Etihad, BAE’den İsrail'e ilk uçuşu gerçekleştirerek koronavirüs salgını için Filistinlilere yardım malzemesi götürmüştü.

ABD'nin müttefiki olan BAE'nin de İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmuyor. Ancak son yıllarda Arap dünyası ile ilişkilerini geliştirmeye çalışan İsrail'in odak noktasında olan Birleşik Arap Emirlikleri, İsrailli yetkililerin ziyaretlerine izin veriyor.

1967 yılındaki Altı Gün Savaşları sırasında İsrail, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü işgal etmişti. Bu bölgelerin iadesini isteyen ve Doğu Kudüs'ün kuracakları devletin başkenti olmasını arzu eden Filistinliler, Trump'ın Ortadoğu Planı'na kesinlikle karşı çıkıyor. Plana, uluslararası toplum da tepki gösteriyor.

Reuters,AP / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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