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BAE'den kanser hastası kadın mahkumun ölümüne ilişkin iddialara yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 14:09 | Son Güncelleme

BAE Başsavcılığı, cumartesi günü hastanede hayatını kaybeden düşünce suçlusu Alya Abdunnur'un "aşağılayıcı muameleye maruz kaldığı" iddialarının asılsız olduğunu belirtti

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), düşünce suçlusu kadın mahkum Alya Abdunnur'un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirterek, "aşağılayıcı muameleye maruz kaldığı" iddialarını yalanladı.

BAE Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Alya Abdunnur'un tedavi sürecinde gördüğü muamele ve ölümüne ilişkin ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.

Abdunnur'un 2008 yılında göğüs kanseri tedavisi görüp iyileştiği ancak cezaevine girdikten sonra hastalığının tekrar nüksettiği aktarılan açıklamada, gerekli tüm sağlık hizmetlerini aldığı, yakınlarının hastane ziyaretine izin verildiği ve istediği kadar yanında kalmalarına müsaade edildiği belirtildi.

Açıklamada, son sağlık raporunda iyileşme ihtimalinin çok az olduğu bilgisi verilen Abdunnur'un cumartesi günü sabah saatlerinde vefat ettiği kaydedildi.

- Yatağa kelepçeli halde öldü

BAE İnsan Hakları Merkezinin de aralarında bulunduğu kuruluşlar, cumartesi günü Abdunnur'un ülkedeki hastanelerden birinde yatağa kelepçeli halde hayatını kaybettiğini ifade etmişti.

Alya Abdunnur, "terör örgütü El-Kaide üyeleriyle iletişime geçmek, onlara maddi destek sağlamak ve devlete zarar verme kastıyla taraflı bilgiler yaymak" gibi suçlamalarla 2015 yılında gözaltına alınmıştı.

Abdunnur, BAE Başsavcılığına göre kendisine yöneltilen suçlamaları itiraf etmesi nedeniyle 2017'de çıkarıldığı mahkemece suçlu bulunmuş ve 10 yıl hapse mahkum edilmişti.

- İşkence altında itiraf mektubunu imzaladı

Birleşmiş Milletlerdeki insan hakları yetkilileri, şubat ayında, Abdunnur'un işkence altında itiraf mektubunu imzalamaya zorlandığını belirterek, BAE'ye kadın tutukluyu serbest bırakma çağrısı yapmışlardı.

Açıklamada, Abdunnur'un yatağa kelepçelendiği ve silahlı bir gözetime tabi tutulduğu yönündeki raporların endişe verici olduğu ifade edilmişti.

- Suriyeli ailelere yardım ettiği için gözaltına alındı

İnsan hakları kuruluşlarının raporları, hakkındaki suçlamaların aksine Abdunnur'un savaş mağduru Suriyeli ailelere yardım ettiği ve onlar için bağış topladığı gerekçesiyle gözaltına alındığına işaret ediyor.

Söz konusu raporlarda ayrıca cezaevine girdikten sonra hastalığı nükseden Abdunnur'un kötü hapishane şartlarında yaşadığı ve etkili bir tedaviden mahrum bırakıldığı belirtiliyor.

Uluslararası Af Örgütü ile İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de daha önceki açıklamalarında Abdunnur'un serbest bırakılması yönünde çağrılarda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Alya Abdunnur BAE

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