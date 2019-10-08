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BAE'den Lübnan'a seyahat izni

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 00:08 | Son Güncelleme

BAE'den Lübnan'a seyahat izni

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri yönünde yaptıkları uyarının kaldırıldığını duyurdu.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE vatandaşları 8 Ekim itibarıyla Lübnan'a seyahat edebilecek.

BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Vekili Halid Bilhavl, Lübnan sınır kapılarındaki güvenliğin yanı sıra Beyrut yönetiminin verdiği güvence ve iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek üzere vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etmeleri yönünde karar aldıklarını belirtti.

- Hariri'nin Abu Dabi temasları

Öte yandan "2. BAE-Lübnan Yatırım Konferansı"na katılmak üzere Abu Dabi'de bulunan Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu ve Körfez'deki son gelişmeler ele alındı.

- Lübnan ile Körfez arasındaki gerginlik

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Arap Birliğinin, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliğine yönelik 2016 yılında gerçekleştirilen saldırıyı kınayan kararının oylamasında çekimser kalmıştı.

Bunun üzerine Riyad yönetiminin, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulunmasının ardından Kuveyt, Bahreyn ve BAE de benzer uyarıyı yapmıştı.

Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari, şubat ayında ülkesinin vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Lübnan'a seyahat etmemelerine ilişkin uyarıyı kaldırdıklarını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri Lübnan saad hariri

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