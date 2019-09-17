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BAE’den Mitiga Havalimanı’na saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 15:53 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait savaş uçakları, Libya’nın başkenti Trablus’ta bulunan Mitiga Havalimanı’na hava saldırısı düzenledi.Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) ait savaş uçaklarının başkent Trablus’taki Mitiga Uluslararası Havalimanı’na hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait savaş uçakları, Libya’nın başkenti Trablus’ta bulunan Mitiga Havalimanı’na hava saldırısı düzenledi.
Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) ait savaş uçaklarının başkent Trablus’taki Mitiga Uluslararası Havalimanı’na hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu. UMH’nin başlattığı ’Burkan el-Gadab’ operasyonu sosyal medya hesabında, yapılan açıklamada, Hafter’e destek veren BAE savaş uçakları, havalimanları ve altyapıya hava saldırısının düzenlemeye devam ettiği belirtildi.
Mitiga Havalimanı’nde tüm uçuşlar askıya alındı. Mitiga Havalimanı, şu anda Libya’nın başkentinde faaliyet gösteren tek sivil havalimanı olduğundan tüm uçuşlar Misrata Havaalanı’na yönlendirildi. General Halife Hafter, başkent Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da saldırı emri vermişti.

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