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BAE'den "Sudan'da istikrarlı geçişe" destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 19:31 | Son Güncelleme

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, Arap ülkelerinin Sudan'da istikrarlı ve sistematik bir geçişe destek vermesinin meşru olduğunu belirtti - Sosyal medyada, Karkaş'ın mesajına "Abu Dabi yönetimi Sudan'ın iç işlerine müdahale ediyor" şeklinde yorumlar yapıldı

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, Arap ülkelerinin Sudan'da istikrarlı ve sistematik bir geçişe destek vermesinin meşru olduğunu söyledi.

Karkaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Arap ülkelerinin Sudan'da istikrarlı ve sistematik bir geçişe destek vermesinin meşru olduğunu, bu geçişin halkın beklentileriyle kurumsal istikrarı dengelediğini savundu.

Sudan'da kaos çıkmasına karşı uyarıda bulunan Karkaş, "Bölgede tam bir kaosa tanık olduk. Daha fazla kaosa ihtiyaç yok." ifadelerini kullandı.

- "Abu Dabi Sudan'a müdahale ediyor" tepkisi

Öte yandan Karkaş'ın bu açıklamasına bazı Twitter kullanıcıları tepki gösterdi.

Sosyal medyada, "Abu Dabi yönetimi Sudan'ın iç işlerine müdahale ediyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından, ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun yönetime el koymasının akabinde BAE ve Suudi Arabistan Askeri Geçiş Konseyi'ne desteğini açıklamıştı.

Ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Sudan'a insani yardımda bulunmuş, BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan da Sudan halkına yardım konusunu görüşmek üzere Askeri Geçiş Konseyi'yle iletişime geçmişti.
BAE Abu Dabi Kalkınma Fonu da geçen pazar "Sudan'ın parasal ve finansal istikrarı için" daha önce vadeli olarak vereceklerini açıkladıkları 250 milyon doları Sudan Merkez Bankasına aktarmıştı.

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BAE Sudan

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