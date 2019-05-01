Karkaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Arap ülkelerinin Sudan'da istikrarlı ve sistematik bir geçişe destek vermesinin meşru olduğunu, bu geçişin halkın beklentileriyle kurumsal istikrarı dengelediğini savundu.

Ordunun yönetime el koymasının akabinde BAE ve Suudi Arabistan Askeri Geçiş Konseyi'ne desteğini açıklamıştı.

Ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Sudan'a insani yardımda bulunmuş, BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan da Sudan halkına yardım konusunu görüşmek üzere Askeri Geçiş Konseyi'yle iletişime geçmişti.

BAE Abu Dabi Kalkınma Fonu da geçen pazar "Sudan'ın parasal ve finansal istikrarı için" daha önce vadeli olarak vereceklerini açıkladıkları 250 milyon doları Sudan Merkez Bankasına aktarmıştı.

