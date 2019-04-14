BAE'den Sudan'daki darbeye destek açıklaması

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sudan'daki askeri darbeye destek açıklaması yaptı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan Askeri Geçiş Konseyinin halkın yanında durmak, can ve mal güvenliğini sağlamak için ilan ettiği adımları destekliyor ve teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Sudan'daki tüm siyasi, mesleki ve halk gruplarının yanı sıra askeri kurumlara, meşru kurumların korunması ve yönetimde barışçıl geçişin sağlanması çağrısında bulunulan açıklamada, BAE Şeyhi Halife bin Zayid Al Nahyan'ın, Sudan halkına yardım alanlarını görüşmek üzere Askeri Geçiş Konseyi ile temasa geçilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

BAE'den önce de Suudi Arabistan, Sudan'daki askeri darbeye destek açıklaması yapmıştı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Sudan'a ilaç, petrol ürünleri ve buğday içeren yardım paketi sunulması talimatı vermişti.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.