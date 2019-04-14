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BAE'den Sudan'daki darbeye destek açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 11:00 | Son Güncelleme

BAE Dışişleri Bakanlığı: - "Sudan Askeri Geçiş Konseyinin halkın yanında durmak, can ve mal güvenliğini sağlamak için ilan ettiği adımları destekliyor ve teyit ediyoruz"

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sudan'daki askeri darbeye destek açıklaması yaptı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan Askeri Geçiş Konseyinin halkın yanında durmak, can ve mal güvenliğini sağlamak için ilan ettiği adımları destekliyor ve teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Sudan'daki tüm siyasi, mesleki ve halk gruplarının yanı sıra askeri kurumlara, meşru kurumların korunması ve yönetimde barışçıl geçişin sağlanması çağrısında bulunulan açıklamada, BAE Şeyhi Halife bin Zayid Al Nahyan'ın, Sudan halkına yardım alanlarını görüşmek üzere Askeri Geçiş Konseyi ile temasa geçilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

BAE'den önce de Suudi Arabistan, Sudan'daki askeri darbeye destek açıklaması yapmıştı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Sudan'a ilaç, petrol ürünleri ve buğday içeren yardım paketi sunulması talimatı vermişti.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

Ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyinin başına geçen Burhan, dün akşam Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan altı, emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

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Anahtar Kelimeler:
askeri darbe BAE destek Sudan

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