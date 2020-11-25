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BAE’den Türkiye Dahil 13 Müslüman Ülkeye Geçici Vize Yasağı

25.11.2020 20:54 | Son Güncelleme:
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BAE’den Türkiye Dahil 13 Müslüman Ülkeye Geçici Vize Yasağı

18 Kasım’da yürürlüğe giren uygulamanın Suudi Arabistan’daki IŞİD’in saldırısının ve Fransa’nın BAE'deki vatandaşlarına yaptığı uyarının ardından başlatıldığına dikkat çekiliyor

Birleşik Arap Emirlikleri, aralarında Türkiye, İran ve Suriye’nin de bulunduğu 13 Müslüman ülkenin vatandaşlarına yönelik çalışma ve ziyaret amaçlı vizeleri askıya aldı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynak Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, güvenlik endişeleri sebebiyle, Afgan ve Pakistanlılar dahil olmak üzere bir dizi ülkenin vatandaşlarına vize verilmesinin geçici olarak askıya alındığını söyledi. Söz konusu kaynak, güvenlik endişelerine ilişkinse ayrıntı vermedi.

Yeni uygulama Birleşik Arap Emirlikleri’nde faaliyet gösteren bir iş merkezine gönderilen belgeye Reuters’ın ulaşmasıyla ortaya çıktı.

Belgede 18 Kasım’da yürürlüğe giren göçmenlik genelgesine atıfta bulunuldu. Belgede, aralarında Somali, Libya ve Yemen’in de olduğu 13 ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri’nin dışında bulunan vatandaşlarına çalışma ve ziyaret için verilen vizelere başvuruların askıya alındığı belirtildi.

Yeni genelge Cezayir, Kenya, Irak, Lübnan ve Tunus’u da kapsıyor. Geçici vize yasağının herhangi bir istisnasının olup olmadığı ise net değil.

Reuters’ın ulaştığı Birleşik Arap Emirlikleri’nin Kimlik ve Vatandaşlık Federal Dairesi ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Vizelere ilişkin yeni genelgenin, Suudi Arabistan’da IŞİD’in üstlendiği diplomatlara yönelik bombalı saldırının ve Fransa’nın Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki vatandaşlarına yaptığı uyarının ardından geldiğine dikkat çekiliyor.

Cidde kentinde Birinci Dünya Savaşı anma törenleri sırasında meydana gelen patlama, Suudi Arabistan’da uzun süre sonra patlayıcıların kullanıldığı ve yabancıların hedef alındığı ilk saldırıydı.

“Kısa süreli vize yasağının İsrail ile normalleşmeyle bir ilgisi yok”

BAE’nin vize yasağı İsrail ile ilişkileri normalleştirmesinin ardından geldi.

Normalleşme adımı, Arap ülkelerinin yıllardır benimsediği İsrail politikasından uzaklaşılması anlamına geldiği için, bazı Müslüman ülkeler ve toplumlar tarafından tepkiyle karşılanmış; kimi ülkelerse normalleşme adımını memnuniyetle karşılamıştı.

Konuya ilişkin bilgi sahibi olan bir kaynaksa, vize yasağının Birleşik Arap Emirlikleri’nin İsrail ile ilişkileriyle bir ilgisi olmadığını, yasağın kısa bir süre için geçerli olacağını belirtti.

Vize yasağı kararı Türkiye-BAE ilişkilerinin gergin olduğu bir döneme rastladı

Reuters’a konuşan bir diplomat, Birleşik Arap Emirlikleri’nin vize yasağının kapsadığı ülkelerden olan Türkiye ile ilişkilerinin gergin olduğuna dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta Pakistan Dışişleri Bakanlığı, BAE’nin Pakistan ve başka ülkelerin vatandaşlarına yeni vize işlemlerini durdurduğunu ancak halihazırda geçerli vizeleri bulunanların yasaktan etkilenmediğini, Birleşik Arap Emirlikleri’ne giriş yapabileceklerini belirtmişti.

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