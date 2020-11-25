BAE’den Türkiye Dahil 13 Müslüman Ülkeye Geçici Vize Yasağı

Birleşik Arap Emirlikleri, aralarında Türkiye, İran ve Suriye’nin de bulunduğu 13 Müslüman ülkenin vatandaşlarına yönelik çalışma ve ziyaret amaçlı vizeleri askıya aldı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynak Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, güvenlik endişeleri sebebiyle, Afgan ve Pakistanlılar dahil olmak üzere bir dizi ülkenin vatandaşlarına vize verilmesinin geçici olarak askıya alındığını söyledi. Söz konusu kaynak, güvenlik endişelerine ilişkinse ayrıntı vermedi.

Yeni uygulama Birleşik Arap Emirlikleri’nde faaliyet gösteren bir iş merkezine gönderilen belgeye Reuters’ın ulaşmasıyla ortaya çıktı.

Belgede 18 Kasım’da yürürlüğe giren göçmenlik genelgesine atıfta bulunuldu. Belgede, aralarında Somali, Libya ve Yemen’in de olduğu 13 ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri’nin dışında bulunan vatandaşlarına çalışma ve ziyaret için verilen vizelere başvuruların askıya alındığı belirtildi.

Yeni genelge Cezayir, Kenya, Irak, Lübnan ve Tunus’u da kapsıyor. Geçici vize yasağının herhangi bir istisnasının olup olmadığı ise net değil.