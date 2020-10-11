BAE'den Türkiye'ye Körfez Bölgesi'nde İstikrarsızlık Suçlaması

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Türkiye’nin Katar’daki askeri üssünün bölge için bir istikrarsızlık unsuru olduğunu söyledi.

BAE Dışişleri Bakanı Gargaş sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Arap Körfezi’ndeki Türk askeri varlığı bir acil durumdur. Bölgede kutuplaşmayı arttırmaktadır ve bölgedeki devletlerin egemenliğini, çıkarlarını ve halklarının faydalarını hesaba katmayan bir varlıktır” mesajını paylaştı. Gargai mesajında Türkiye’nin askeri varlığıyla ilgili olarak “Bölgesel garnizonlara ve önceki yüzyıllara ait kolonyal ilişkileri yenide üretmeye ihtiyacımız yok” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar ziyareti sırasında yaptığı açıklamaları da eleştiren Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı, açıklamaların amacının ilgiyi başka yöne çekmek olduğunu Türkiye’nin varlığının bölgede istikrarsız yarattığını öne sürdü.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez ülkeleri 2017 yılının ortalarından bu yana Katar’ı boykot ediyor ve ülkede Türk askeri üssünün kapatılmasını istiyorlar.

Türk Dışişleri Bakanlığı’nın BAE Dışişleri Bakanı Gargaş’ın açıklamalarına yönelik henüz herhangi bir değerlendirmesi olmadı.

