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BAE'den Yemen ordusuna hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 14:15 | Son Güncelleme

Yemen'deki meşru hükümet, BAE savaş helikopterlerinin ülkenin güneyindeki ordu birliklerini hedef aldığını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı güçlerin, Yemen ordusuna hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, ülkenin geçici başkenti Aden ve doğusundaki Ebyen vilayetinde bulunan hükümet güçlerinin, BAE'nin hava saldırılarına maruz kaldığını belirtti.

BAE tarafından düzenlenen saldırıların aralarında sivillerin de bulunduğu ölü ve yaralılarla sonuçlandığını aktaran Hadrami, saldırıları kınadı.

Hadrami uluslararası toplumu ve özellikle de BM Güvenlik Konseyini (BMGK) bu saldırıları kınamaya, barış, istikrar ve ülkenin toprak bütünlüğünü korumaya çağırdı.

Arap koalisyonuna da çağrıda bulunan Hadrami, Suudi Arabistan yönetiminin de hiçbir gerekçesi olmayan askeri gerginlikler karşısında Yemen meşru hükümetinin yanında yer alması gerektiğini vurguladı.

- Onlarca ölü ve yaralı var

Öte yandan Yemen basını da ülkenin güneyindeki Ebyen vilayetinden Aden'e doğru ilerleyen hükümet güçlerinin BAE savaş helikopterlerinin saldırılarına maruz kaldığını yazdı.

Söz konusu saldırılarda aralarında sivillerin de bulunduğu onlarca ölü ve yaralı olduğu kaydedildi.

- Güneydeki gelişmeler

Yemen'de BAE destekli ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Hizam Emni güçleri, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyinde yer alan Ebyen kentindeki askeri karargahta kontrolü sağlamıştı. Hükümet güçleri ile Hizam Emni arasında Şebve'de de geçen hafta başlayan çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, dün yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı koruma güçleri, geçici başkent Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve çevresindeki bölgelerde kontrolü tamamen sağladı." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yemen BAE hava saldırıları

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