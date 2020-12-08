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BAE'li Şeyh, 'Arap karşıtı' İsrail takımı Beitar Jerusalem'i satın aldı

08.12.2020 15:21 | Son Güncelleme:
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ülkeyi yöneten hanedanın üyesi milyarder şeyh, şimdiye dek Arap oyunculara forma giydirmeyen tek İsrail takımı olan Beitar Jerusalem'in yüzde 49'unu satın aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ülkeyi yöneten hanedanın üyesi milyarder şeyh, şimdiye dek Arap oyunculara forma giydirmeyen tek İsrail takımı olan Beitar Jerusalem'in yüzde 49'unu satın aldı.

Milyarder şeyh Hamid bin Halife el Nahyan, kulübün yüde 49'unu satın aldı ve gelecek 10 yıl içinde de kulübe yaklaşık 94 milyon dolar yatırım yapma taahhüdü verdi.

Kulübün satışı, BAE'nin geçen Eylül ayında İsrail ile imzalanan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasından sonra gelen bir dizi yatırımdan biri.

Times gazetesinin haberine göre anlaşma kulübün geçmişte polis soruşturmalarına konu olan Arap karşıtı "ultra" taraftarlarının şöhreti düşünüldüğünde, birçok kişiyi şaşırttı.

Fanatik taraftarlar, kulübün sahiplerini birçok kez Arap oyuncu transfer etmemeleri konusunda uyarmıştı. Kulübün bir önceki sahibi 2013'te iki Müslüman Çeçen oyuncu transfer ettiğinde, protestocular kulübün yönetim ofisini ateşe vermişti.

İki yıl önce Beitar Jerusalem'i satın alan yatırımcı Moşe Hogeg, kulübün kültürünü ve imajını değiştirmek için ırkçılık karşıtı bir kampanyaya girişmişti. Geçtiğimiz günlerde bazı taraftarlar, BAE'den gelecek yatırımı protesto için, takımın maçlarını oynadığı Kudüs'teki Teddy Stadyumu'na Arap karşıtı sloganlar yazmıştı.

Hogeg ise yaptığı yazılı açıklamada, stadın duvarlarına yazılan sloganların "ırkçılıkla mücadelede Müslümanlar ve Araplar ile işbirliğine ihtiyaç duyulduğuna yönelik en güçlü kanıt olduğunu" söyledi.

Baitar taraftarları

Başbakan Netanyahu Beitar taraftarı

Açıklamada ayrıca "İşbirliği, tüm dünyaya ve birkaç ırkçıya, Yahudiler ve Müslümanlar bir araya geldiklerinde harika şeyler yapabileceklerini kanıtlayacak" denildi.

1936'da Siyonist Revizyonist hareket tarafından kurulan Beitar Jerusalem, hep iktidardaki Likud Partisi ile anıldı. Taraftarları arasında Başbakan Benyamin Netanyahu yer alırken, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, kulübün eski başkanlarından. Altı kez İsrail Ligi'nde şampiyon olan takım, Şampiyonlar Ligi'nde hiç ikinci turun ötesine geçemedi.

İlişkilerin normalleşmesinden bu yana, BAE'li yatırımcılar İsrail'de özellikle teknoloji sektörüne ilgi duyuyor. Ancak bu bir BAE'linin bir İsrail spor kulübünde hisse aldığı ilk yatırım.

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