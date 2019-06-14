LAHEY (AA) - Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Katar'a karşı uygulanmasını istediği tedbir talebinin reddedilmesine karar verdi.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD, Katar ile BAE arasında "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme" ile ilgili duruşmada, BAE'nin tedbir talebini reddettiğini açıkladı.

Mahkeme, BAE tarafından 22 Mart'ta talep edilen tedbirlerin 15'e karşı 1 oyla reddedildiğini bildirdi.

UAD karara gerekçe olarak, geçen sene 23 Temmuz'da mahkeme tarafından verilen kararda bu taleplerle ilgili gereken açıklamanın yapılmasından dolayı bunun tekrar araştırılmasına gerek olmamasını gösterdi.

- Katar'ın BAE'ye karşı UAD'de dava açması

UAD, geçen yıl 23 Temmuz'da, BAE'nin abluka kararının uygulamasında Katar vatandaşlarına yönelik hak ihlali olduğuna hükmederek Katar'ın tedbir talebini kabul etmişti.

Mahkeme, geçen yıl Haziran ayında ise Katar'ın BAE aleyhine açtığı davanın gerekçesinin "ayrımcılık ve Katar halkına yönelik insan hakları ihlalleri" olduğunu bildirmişti.