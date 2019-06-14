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BAE'nin "Katar'a karşı tedbir" talebine ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 17:58 | Son Güncelleme

Uluslararası Adalet Divanı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'a yönelik tedbir talebini reddetti

LAHEY (AA) - Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Katar'a karşı uygulanmasını istediği tedbir talebinin reddedilmesine karar verdi.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD, Katar ile BAE arasında "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme" ile ilgili duruşmada, BAE'nin tedbir talebini reddettiğini açıkladı.

Mahkeme, BAE tarafından 22 Mart'ta talep edilen tedbirlerin 15'e karşı 1 oyla reddedildiğini bildirdi.

UAD karara gerekçe olarak, geçen sene 23 Temmuz'da mahkeme tarafından verilen kararda bu taleplerle ilgili gereken açıklamanın yapılmasından dolayı bunun tekrar araştırılmasına gerek olmamasını gösterdi.

- Katar'ın BAE'ye karşı UAD'de dava açması

UAD, geçen yıl 23 Temmuz'da, BAE'nin abluka kararının uygulamasında Katar vatandaşlarına yönelik hak ihlali olduğuna hükmederek Katar'ın tedbir talebini kabul etmişti.

Mahkeme, geçen yıl Haziran ayında ise Katar'ın BAE aleyhine açtığı davanın gerekçesinin "ayrımcılık ve Katar halkına yönelik insan hakları ihlalleri" olduğunu bildirmişti.

UAD açıklamasında, Katar'ın, "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme"nin BAE tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle Divana başvurduğu belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, Doha yönetiminin Katarlıların BAE'den sınır dışı edildiğini, ülkeye alınmadığını ve hava sahası ile limanların Katar vatandaşlarına kapatıldığını iddia ederek, BAE'yi ayrımcılıkla suçladığı ifade edilmişti.

Şikayetler arasında BAE'deki "Al Jazeera" televizyonunun ofislerinin kapatılması, Katar halkının düşünce özgürlüğünün kısıtlanması ve nefrete teşvikin yer aldığı kaydedilmişti.

- Katar krizi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkileri kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar, BAE'ye karşı 21 Aralık 2017'nin ardından 3 Ocak, 14 ve 25 Şubat ile 4 Mart tarihlerinde hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletlere (BM) başvuruda bulunmuştu. Doha yönetimi, Bahreyn'i de iki kez hava sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle BM'ye şikayet etmişti.

Buna karşın BAE de Katar'ın 5 yolcu uçağını taciz ettiğini ileri sürmüştü.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hollanda Katar ret tedbir talebi Uluslararası Adalet Divanı (UAD)

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