HABER

BAE'nin Şam'da yeniden büyükelçilik açma "gerekçesine" tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 17:31 | Son Güncelleme

BAE'nin Suriye'de yeniden büyükelçilik açma gerekçesi, sosyal medyada tepkiyle karşılandı

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş'ın ülkesinin Suriye'nin başkenti Şam'da yeniden büyükelçilik açmasını "gerekçelendiren" paylaşımı sosyal medyada büyük tepki gördü.

Karkaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelişmeler dikkatlice okunduktan ve gelecek aşamada Suriye'de Arap ülkelerinin varlığına ve iletişimine ihtiyaç olacağı kanaati oluşmasının ardından bu karar alındı." ifadelerine yer verdi. Karkaş, "İran ve Türkiye’nin bölgesel müdahalesine karşı Suriye'deki Arap rolünün kaçınılmaz olduğunu" ileri sürdü.

BAE'li Bakan Karkaş'ın söz konusu paylaşımı ise sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılandı.

Sosyal medya kullanıcılarından biri, "Bütün bu değişim ve hız ABD'nin Suriye'den çekilmesi, sizin finanse ettiğiniz grupları terk etmesi ve Türkiye'nin başarısının ardından geldi." şeklinde tepki gösterirken, bir başka kullanıcı da şu paylaşımda bulundu:

"BAE makyavelist bir tutum içerisinde. Abu Dabi yönetimi ilkelerini bir kenara bıraktı."
\

- "Siz Şam'dan hiçbir zaman ayrılmadınız"

Sosyal medya kullanıcıları, Suriye devrimini destekleyen tutumunu tam tersine çevirmesinin BAE'nin bu krizde oynadığı "gerçek rolü" ortaya koyduğu yönünde eleştiriler yaptı.

Bir kullanıcının, bu konuya dair "Siz Şam'dan hiçbir zaman ayrılmadınız. Sadece muhalifleri başarısız kılmak amacıyla aralarına girmek için rejime muhalif göründünüz. Şimdi rolünüz bitti maskenizi çıkardınız ve gerçek renginiz göründü. Mazlumun ahı sizi bulacak." şeklindeki yorumu dikkati çekti.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise Bakan Karkaş'ın paylaşımının altına, Bodrum'da cansız bedeni kıyıya vuran Suriyeli Aylan bebeğin fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi.

BAE, 7 yıl sonra dün Suriye'nin başkenti Şam'da yeniden büyükelçilik açmıştı.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Öğrenciler 3 boyutlu eğitim görecekÖğrenciler 3 boyutlu eğitim görecek
Firari FETÖ şüphelisi tutuklandıFirari FETÖ şüphelisi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BAE Karkaş

En Çok Okunan Haberler

Jandarma yakaladı! O detay şaşırttı

Jandarma yakaladı! O detay şaşırttı

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

Gündemi sarsacak iddia: AK Parti'de 3 il kazan kaldırdı!

Gündemi sarsacak iddia: AK Parti'de 3 il kazan kaldırdı!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

'Mucize' lazım dedi ve ekledi: Ekonomik darboğaz içindeyiz!

'Mucize' lazım dedi ve ekledi: Ekonomik darboğaz içindeyiz!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Vatandaşlar uyarıldı! Gümüşhane'de terör operasyonu başladı

Vatandaşlar uyarıldı, operasyon başladı!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

MSB'den Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

Erdoğan'dan 'Esad güçleri Menbiç'te' haberleri sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan flaş Menbiç yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.