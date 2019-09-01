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BAE'nin Yemen'e yönelik saldırıları protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 17:03 | Son Güncelleme

BAE'nin Yemen'e yönelik saldırıları protesto edildi

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'e yönelik saldırıları, İstanbul'da yaşayan bir grup Yemenli tarafından protesto edildi.

Fatih İtfaiye Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, Arapça ve İngilizce, BAE'nin saldırılarına tepki gösteren yazıların bulunduğu pankartlar taşıdı.

Arapça "BAE kanlı elini Yemen'den çeksin", "Canımız, kanımız Yemen'e feda olsun" şeklinde sloganlar atan gruptakiler daha sonra Yemen'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Türkiye Yemenliler Topluluğu Başkanı Yasir el-Şeyh, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, BAE'nin Yemen'e yaptığı saldırıları bir an önce durdurması gerektiğini söyledi.

Dört yıldır devam eden saldırılar nedeniyle Yemen'de yüzlerce sivil ve askerin hayatını kaybettiğini belirten el-Şeyh, şöyle konuştu:

"BAE'nin 29 Ağustos'ta Aden'de Yemen ordusuna düzenlediği hava saldırısında ölü ve yaralı sayısı 300'den fazla. BAE Arap Koalisyonuna dahil olduktan sonra Yemen'in birliğini ve istikrarını bozmak için her şehirde kendisine bağlı ve kendisinden emir alan örgütler kurdu ve bu grupları Yemen hükümetine karşı kullanıyor. Türkiye'de yaşayan Yemenliler olarak, BM'yi, insan hakları örgütlerini, Arap Birliği'ni, Körfez İşbirliği Konseyi'ni ve tüm uluslararası hukuk örgütlerini Yemen'in yanında durmaya davet ediyoruz."

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Birleşik Arap Emirlikleri protesto Yemen

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